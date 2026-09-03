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Comportamento

O look de Flávia Alessandra e filha que dividiu opiniões e gerou narizes torcidos

Atriz marcou presença em pré-estreia de filme ao lado da filha, Giulia Costa

Por Flávio Monteiro 3 set 2026, 17h31
Duas mulheres sorridentes posam em evento. A da esquerda veste top preto de renda e calça rosa claro, com bolsa preta no ombro. A da direita usa blusa cropped preta de gola alta e saia longa preta com recortes na cintura, segurando uma bolsa preta. Ao fundo, um banner rosa com o título Minha Melhor Amiga e um pôster do filme com as atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães.
Flávia Alessandra e a filha, Giulia Costa (Reprodução/Instagram)
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A atriz Flávia Alessandra marcou presença na pré-estreia do filme Minha Mehor Amiga ao lado da filha, Giulia Costa, na última terça-feira, 1º. A dupla, que também apresenta um podcast juntas, publicou registros nas redes sociais da participação no evento, ganhando elogios e críticas de fãs por seus looks.

“Amei os sapatinhos”, escreveu uma seguidora, chamando atenção para a escolha de calçados das famosas. Outra destacou a aparência da herdeira de Flávia e de Otaviano Costa, afirmando que “Giulia está linda demais”. Também houve espaço para os haters, com uma crítica reclamando das roupas de Flávia. “A deixou com a silhueta reta e ainda dá a impressão de que tem a parte abdominal em sobressalto. A composição de saia com cós baixo e esse tipo de blusa não casam”, escreveu.

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