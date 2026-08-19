O impasse que Virginia gerou com a alfândega da Espanha

A influenciadora Virginia Fonseca revelou ter passado por um inconveniente ao desembarcar em Madrid, na Espanha, na última terça-feira, 18, para passar um período junto do namorado, Vini Jr. De acordo com Virginia, a alfândega espanhola confiscou sua mala para fazer o cálculo de possíveis taxas, e era bem provável que ela tivesse que pagar por alguns itens.

“Eles pegaram minha mala e acho que vão fazer o cálculo de quanto eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar pelos produtos da minha própria marca”, disse a influenciadora, em uma publicação nas redes sociais.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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