O desabafo de Fátima Bernardes sobre independência dos filhos

Mãe de três filhos, a jornalista Fátima Bernardes destacou a sensação de dever cumprido que sente ao ver os filhos saírem de casa e passarem a viver a própria vida. Em entrevista dada nesta quinta-feira, 17, a eterna âncora do Jornal Nacional falou sobre a satisfação de ver Laura, Beatriz e Vinicius, frutos de seu relacionamento com William Bonner, caminhando com os próprios pés.

“Como mãe, eu acho que a minha maior satisfação é ver que eu criei três pessoas que são capazes de estarem sozinhas no mundo, dando conta da vida delas. Trabalhando, cuidando do que elas querem para o futuro. E isso me dá um alívio muito grande, assim, uma percepção de que acho que a minha missão está cumprida”, disse Fátima.

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