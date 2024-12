O curioso ponto de partida de Isis Valverde para construir suas personagens

Construir um personagem não é tarefa fácil. Algo que a maioria dos atores e atrizes concordam, já que não basta apenas seguir características descritas em um roteiro – tem que mergulhar em um universo de referências e conseguir obter o máximo de detalhes para saber como ele é, como vive, o que quer, onde está, para onde vai. É dar vida a outra pessoa, sem realmente ter vivenciado qualquer experiência e que, geralmente, é bem diferente de quem o incorpora. Por isso, cada ator ou atriz tem uma forma própria de se inspirar para criar.

Isis Valverde vai pelo cheiro. Para ela, tudo começa com a fragrância que vai adotar para aquela personagem. “Cada uma tem um cheiro diferente, especial. É meu ponto de partida para a construção”, contou a atriz a VEJA, durante a inauguração da Casa Francis, em São Paulo, tradicional marca de sabonetes, e que agora investe em uma linha de fragrâncias, da qual a atriz é embaixadora.

Por conta disso, a estrela já passou meses usando perfumes que não eram seus preferidos. “Quando eu chegava no set de gravação ou filmagem, as pessoas já sabiam que eu estava lá. Pelo cheiro”, disse.

Para sua sorte, a maioria das fragrâncias eram do seu agrado – Isis tem preferência por florais e cítricos. Isso não quer dizer, no entanto, que nunca tenha passado por um perrengue olfativo na defesa de uma personagem. “Sofri com a Suellen (de Avenida Brasil, 2012)”, sorriu. “Era muito doce. Não gosto.”

Plantas

Iza também esteve no evento, já que é embaixadora da linha de desodorantes e sabonetes. “Gosto de praticamente tudo que tenha cheiro de plantas”, entregou a cantora, que se divertiu com as experiências multissensoriais e elementos arquitetônicos do espaço conceito, projetado pelo arquiteto Marcelo Rosenbaum, na esquina da Oscar Freire com a rua da Consolação, nos bairro dos Jardins.

“Lançar as fragrâncias é um projeto que vem sendo estudado há mais de dois anos. Sabemos que os brasileiros gostam muito da marca, dos sabonetes já conhecidos pela perfumação. Assim, em parceria com uma perfumaria francesa, trouxemos o que há de melhor em fragrâncias atemporais”, finalizou Davi Pinski, head de marketing e inovação da Francis.