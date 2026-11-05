O compositor de ‘Dragon Ball Z’ que virou procurador-geral do Texas

As eleições de meio de mandato dos Estados Unidos têm revelado personagens e reviravoltas curiosos. A mais recente notícia envolve um compositor de Dragon Ball Z no comando da Justiça do Texas: o democrata Nathan Johnson, 58, foi eleito procurador-geral do estado sulista na terça-feira, 3.

Advogado, Johnson atua como senador estadual no Texas desde 2019 e vai suceder ao republicano Ken Paxton. Ele disputava o cargo com o também republicano Mayes Middleton e obteve a maioria dos votos em quase todos os distritos fronteiriços e nas principais cidades do estado. Paxton, por sua vez, foi derrotado pelo democrata James Talarico na disputa por uma vaga senado pelo Texas, apesar de contar com o apoio do presidente Donald Trump.

Antes de entrar na política, Johnson trabalhava como músico e criou a trilha sonora da versão americana da animação japonesa. O famoso desenho, baseado em um mangá, acompanha as aventuras de lutadores de artes marciais que defendem a Terra contra invasores extraterrestres. “Se você cresceu assistindo a Dragon Ball Z, talvez me conheça melhor do que pensa. Compus as trilhas sonoras originais de 67 episódios e cinco filmes, e me diverti fazendo isso”, chegou a publicar o político no Facebook.

Segundo o site especializado IMDb, Johnson tem créditos de compositor em dezenas de episódios entre 1990 e 2008. Ele também atuou como dublador nos filmes de animação de Berserk.

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(Com AFP)