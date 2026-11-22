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Envelhecer já não é sinônimo de parar. Com o avanço da medicina e a revolução digital, idosos viram “grandfluencers”, rompendo tabus e usando as redes para compartilhar sabedoria e leveza. De hobbies a fontes de renda, eles provam que a maturidade é uma fase vibrante, atraindo milhões de seguidores e inspirando uma nova visão da velhice.

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Por muito tempo, envelhecer foi sinônimo de frear o ritmo e ceder passagem às gerações seguintes, sem ambicionar novos horizontes. Pois essa ideia de uma rotina desprovida de desafios vem radicalmente mudando com os avanços da medicina, que propiciam a muita gente uma existência não apenas mais extensa, como de maior plenitude na chamada terceira idade (ops, termo em desuso). Às vezes, é justamente nessa etapa que uma multidão de cabeças prateadas vem a romper barreiras que lhes soavam intransponíveis, demolindo tabus que pareciam para sempre cristalizados. Um deles tem a ver com a tecnologia, que começa a adentrar com tudo o cotidiano dessa turma que até outro dia tinha receio de dar um clique. Não mais. Nesta era ultraconectada, alguns passam a cultivar tanto apreço pelas telas que, de hobby, estas se convertem em trabalho. À frente de celulares e laptops, eles falam do agitado dia a dia e fornecem dicas revestidas de sabedoria a plateias virtuais que podem alcançar a casa dos milhões. O ofício já tem até nome: grandfluencer, o avô ou avó que agora vive de influenciar.

Um dos ingredientes dessas páginas que atraem público diverso é o fator surpresa, uma vez que a face da velhice ali revelada em nada se aproxima do estereótipo. Ao contrário: acabam por ser vitrines de uma fase embalada por leveza e, sim, dancinhas, linguagem que também eles, idosos, dominam muito bem. Fenômeno global, os grandfluencers têm como uma das estrelas no Brasil a empresária aposentada Nair Donadelli Miolaro, de 96 anos, que estreou no TikTok em 2020 depois que os netos a convenceram a repetir com o marido, Nelson, a coreografia do aniversário dele de 90. De um vídeo caseiro a outro, a audiência no perfil, batizado de Vovôs TikTokers, bateu os 11 milhões de seguidores. Nem mesmo quando Nelson morreu Nair quis parar, de tanto que as dublagens, os esquetes de humor e o papo sobre família a entretinham. A dimensão do sucesso veio quando, na saída de um musical da Disney, foi abordada por crianças ávidas por fotos a seu lado. “Ganhei netinhos no Brasil inteiro”, orgulha-se.

O movimento que desponta no horizonte das redes acompanha a crescente presença dos mais velhos no ambiente digital: em uma década, a fatia dos que navegam nele saltou de 24,7% para os atuais 74,5%, segundo o IBGE. Se antes a internet servia como ferramenta para um chat aqui, outro ali, agora também permite dar uma mostra de quão rica e intensa pode ser a experiência da maturidade. O tema atiçou a curiosidade de pesquisadores da Universidade de Singapura, que observaram 1 300 vídeos de influenciadores com mais de 60 anos e concluíram: 71% ajudavam a diluir a antiga noção de velhice. “Falar abertamente sobre esse estágio da vida reduz o preconceito e desmistifica a ideia de que a maturidade representa o fim”, afirma Letícia Sophia Machado, coordenadora da unidade de inclusão digital de idosos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

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Uma fatia do pelotão de vovôs e vovós que surfa a nova onda passa a ter não apenas uma atividade divertida, mas também uma fonte de renda que pode ultrapassar, e muito, os proventos da aposentadoria. A mais bem-sucedida página nos Estados Unidos tem à frente Lillian Droniak, que aos 96 anos fala (e como) de encontros amorosos, de festas e da vida no asilo onde mora a mais de 15 milhões de fiéis seguidores. Ela conta que, só com contratos publicitários selados com marcas de alimentos e beleza, recebe o suficiente para pagar os 12 000 dólares do aluguel e forrar um fundo destinado ao estudo dos bisnetos. É comum que familiares administrem tais perfis, um empurrão decisivo para que mantenham a frequência que os faz relevantes. O que não dá, de acordo com especialistas, é fazer da brincadeira um objeto de pressão a essa altura da vida. “A pessoa idosa deve sempre participar das decisões sobre o que será publicado e até que ponto deseja se expor”, alerta a psicóloga Heloísa Gonçalves Ferreira, da Uerj.

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O mergulho da população grisalha no universo virtual acaba ensejando uma salutar convivência entre gerações. Vários desses perfis nascem da iniciativa de netos, com boa desenvoltura com aplicativos e técnicas de edição. A parte dos avós, os protagonistas, é contar histórias, em geral entremeadas de humor e cheias de espontaneidade, como faz Joana Quinhoneiro de Almeida, de 91 anos, do perfil Senhores Bacanas. O ponto de partida foi comercial — o neto queria ajudar o avô, já falecido, a divulgar um delivery de caldo de cana que tocava na pandemia. Acabou que Joana encontrou um jeito de continuar ativa e conectada . “Muita gente chega à minha idade e acha que a vida já passou, que não tem mais nada pela frente, quando comigo não é bem assim”, celebra. Já cinquentão, o genial Albert Einstein registrou em carta enviada ao filho Eduard uma reflexão certeira sobre a passagem do tempo. “A vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso continuar em movimento”, escreveu o físico que mudou a compreensão sobre o mundo à sua volta. Para os grandfluencers, o movimento que faz a vida girar está a apenas um clique.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022