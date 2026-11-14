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Comportamento

Novo estudo mostra que, sim, dinheiro traz felicidade

Pesquisa examinou o impacto do aumento de salário e observou, para além da carteira mais recheada, mudanças positivas no jeito de agir

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Mulher jovem, de cabelo escuro e sorriso largo, vestindo blazer azul e camisa branca, apertando a mão de um homem de costas, em ambiente corporativo
VIRADA DE HUMOR - Selando a promoção: a subida de degrau enseja a disciplina e o equilíbrio emocional (Artem Peretiatko/Getty Images)
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No clássico Um Conto de Natal, publicado em 1843, Charles Dickens deu vida a Ebenezer Scrooge, um avarento tão apegado a seu patrimônio que considerava um acinte ter de pagar a folga natalina de um fiel empregado. Sua fortuna vinha acompanhada de uma vida solitária, indiferente que era a quem o cercava. É só depois de receber a visita de fantasmas que o põem diante de um futuro sombrio que o ganancioso homem vê despertar em si a generosidade. A complexa relação dos indivíduos com dinheiro, objeto do romance de Dickens em plena era vitoriana, vem atiçando a curiosidade humana ao longo dos tempos, ora no mundo das artes, ora no campo da filosofia. Pois, agora, também cientistas entraram em cena para investigar o quanto uma carteira mais recheada pode impactar o modo de ser de cada um, lançando luz nova sobre a velha questão em um estudo recém-divulgado na prestigiada revista Psychological Bulletin.

À frente da vasta pesquisa, especialistas da Universidade de Hong Kong se debruçaram sobre as cinco dimensões empregadas pela psicologia para descrever a personalidade — extroversão, amabilidade, senso de organização e disciplina, tendência à instabilidade emocional e abertura ao desconhecido. Chamados de big five, tais traços se combinam como espécies de camadas que vão definindo o jeito de pensar, sentir e agir. Ao cruzar dados de uma dezena de diferentes trabalhos acadêmicos, em que foram ouvidos mais de 130 000 trabalhadores de áreas diversas em cinco países, entre Estados Unidos, Europa e Austrália, os cientistas observaram que aumentos no salário vêm quase sempre seguidos de maior pendor à disciplina e à organização na vida de maneira abrangente, assim como ajudam a pavimentar o caminho para o equilíbrio não apenas financeiro, mas no terreno das emoções. Os autores acreditam que é no percurso até a recompensa, envolto em empenho e adaptação para se enquadrar em postos mais altos, que essas características começam a ser lapidadas. “Traços de personalidade não estão gravados em pedra e podem, sim, se modificar conforme a experiência no ambiente de trabalho”, disse a VEJA o professor Wen-Dong Li, um dos coordenadores da pesquisa.

E as transformações positivas que uma subida de degrau na carreira pode proporcionar não ficam circunscritas às quatro paredes do escritório, segundo a turma de Hong Kong. O estudo mostra que a disciplina e o equilíbrio exercitados durante o expediente costumam acompanhar o profissional fora dele — do planejamento das despesas domésticas à maneira de lidar com compromissos e imprevistos. “O trabalho oferece um rico ambiente de aprendizado de competências que podem ser transferidas para outras áreas da existência”, afirma a psicóloga Renata Paes, da Uerj. Ocorreu com a administradora de empresas Mariana Lima, 29 anos, que, depois de uma promoção, precisou se adaptar a uma rotina em que a organização e a tomada de decisões eram mais requeridas. O batente acabou por estimular uma nova postura em casa. “Eu era de esperar que os outros decidissem, mas passei a gostar de assumir essa parte”, diz.

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Jovem piloto sorridente, vestindo uniforme azul-marinho com insígnias douradas, posa em frente a um avião da Ryanair azul e branco, com o motor e a asa visíveis, em uma pista de aeroporto ensolarada
NOVOS VOOS – Depois de mudar de emprego e ter ganho salarial, o piloto Bernardo Monteiro, 38 anos, não ficou apenas mais tranquilo, como também motivado para dar uma virada de página na vida pessoal. “Estou menos preocupado e consigo me fazer mais presente para meus amigos e familiares”, diz. (./Arquivo pessoal)
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Ganhos salariais são também capazes de pôr para girar as engrenagens de um ciclo virtuoso. De acordo com os pesquisadores, o dinheiro faz naturalmente crescer os níveis de satisfação, o que justamente contribui para sublinhar aquelas características que impulsionam o bom desempenho no trabalho — uma roda que, não raro, mantém a pessoa se movendo na hierarquia. O piloto Bernardo Monteiro, 38 anos, trocou de companhia aérea e o salário subiu. “A vida como um todo melhorou e hoje me sinto mais estável e animado para perseguir novos desafios”, conta. É comum que profissionais como ele, em rota ascendente, se aproximem uns dos outros, como revela uma pesquisa da Universidade de Cardiff, no Reino Unido. Não surpreende que o caminho de gente com interesses e trajetórias parecidos acabem por se cruzar, algo salutar à medida que os horizontes se abrem. Mas o mesmo estudo alerta: os índices gerais de sociabilidade frequentemente caem após uma promoção, o que é esperado pelo tanto de tempo sugado pelo acúmulo de responsabilidades, mas não desejável sob o ângulo do bem-estar.

Ao observar o efeito positivo de grandes mudanças na vida das pessoas, a psicologia detectou um padrão — no início, elas são amplamente apreciadas, mas logo deixam de causar entusiasmo, em um mecanismo batizado de adaptação hedônica. E é sobre esse ponto que especialistas das universidades americanas da Califórnia e do Missouri se debruçaram, vertendo o olhar para o lado cheio do copo: quanto maior a capacidade dos indivíduos de aproveitar a boa nova, como um aumento salarial, mais bem-­estar tal sacudida trará. Em seu famoso discurso de posse, com os Estados Unidos à sombra da Grande Depressão, em 1933, Franklin Roosevelt cutucou o assunto em um momento de bolsos vazios: “A felicidade não está na simples posse de dinheiro; ela está na alegria da conquista e na emoção do esforço”. Tendo tudo isso ao mesmo tempo, tanto melhor.

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Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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