🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Comportamento

Novas pesquisas mostram que amizade entre mulheres traz benefícios à saúde

Estudos derrubam preconceitos e revelam que os laços ajudam a produzir um hormônio que tranquiliza e reduz o estresse

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 mar 2026, 08h00 | Atualizado em 15 set 2026, 13h43
TEMPO - Gabriela (à esq.), 25 anos, e Serena, 23: inseparáveis desde o fim da adolescência
TEMPO - Gabriela (à esq.), 25 anos, e Serena, 23: inseparáveis desde o fim da adolescência (./Arquivo pessoal)
Continua após publicidade
Novas pesquisas mostram que amizade entre mulheres traz benefícios à saúde Priorizar nos meus resultados Google

É sempre bom ouvir a escritora e ativista pelos direitos humanos americana Maya Angelou (1928-2014), de fino olhar para as coisas do cotidiano. Dela: “No arco-íris da vida, as amigas são as cores que brilham mesmo quando o céu está cinza. Seja um arco-íris na nuvem de outra pessoa”. A frase tem a beleza da simplicidade cortante, e onde poderia haver apenas um conselho de autoajuda, quase banal, brota imensa verdade. O comentário ilumina a amizade feminina — não o relacionamento romântico ou de cunho sexual —, status que durante muito tempo foi cercado de tolos lugares-comuns (as mulheres invejam umas às outras, há interesses subjacentes, os homens são mais fáceis e blá-blá-blá…). Bobagem. O preconceito, que durante séculos foi cevado por ignorância e puro achismo, começa a ser demolido com base em recentes estudos comportamentais.

A ciência aponta uma série de benefícios na parceria entre mulheres para a saúde mental e mesmo física. É bom e faz bem. Uma reputada pesquisadora, Silvia Centeno, da IE University, instituição privada da Espanha, comparou, por meio de entrevistas e observação, o comportamento de alunos e alunas — elas relataram níveis mais altos de cansaço mental, autocrítica e solidão do que os homens, mas demonstravam maior facilidade de buscar apoio entre amigas como mecanismo de enfrentamento e resposta. Saíam do fundo do poço, por assim dizer, no amparo de companheiras.

O trabalho ecoava um extraordinário levantamento feito em 2000, paradigma de seu campo de conhecimento. Naquele ano, as psicólogas Shelley Taylor e Laura Cousino Klein, da Universidade da Califórnia, publicaram na Psychological Review um estudo que revisou o entendimento clássico sobre estresse. Até então, predominava a ideia de que, diante da ameaça, o ser humano reagiria com “luta ou fuga”, um modelo formulado a partir de pesquisas feitas sobretudo com homens. Taylor propôs outra hipótese: mulheres responderiam buscando vínculos, sem birra ou explosão. O conceito ficou conhecido como tend and befriend, algo como “cuidar e criar conexões”. Nesse processo, o organismo produz oxitocina, hormônio associado ao apego e à confiança, que ajuda a modular as preocupações. Dito de outro modo: a aproximação social pode funcionar como mecanismo de regulação emocional. Vale para homens também, sem dúvida, mas os resultados foram mais felizes entre mulheres. “O grupo feminino, diferente do masculino, acolhe o conflito emocional”, diz a psicóloga e neurocientista Anaclaudia Zani Ramos. “Quando uma mulher fala da sua dor e a outra se reconhece ali, há uma simulação de experiência que a prepara para enfrentar o próprio desafio.”

Siga
QUARTETO - A turma grudada: Carla (à esq.), Roberta, Luciana, Cintia e Silvana
QUARTETO - A turma grudada: Carla (à esq.), Roberta, Luciana, Cintia e Silvana (./Arquivo pessoal)
Continua após a publicidade

É raciocínio que, testado na realidade, se mostra correto. As trajetórias das psicólogas paulistas Serena Soares, 23 anos, e Gabriela Navarro, 25, ilustram essa saudável postura. Elas se conheceram há seis anos, num momento que marcava o fim da adolescência e o início da vida adulta — tempo de ruidosa sinfonia na construção de identidades. Entre graduações, términos amorosos, viagens e crises típicas da entrada na vida adulta, a parceria consolidou-se como porto seguro, inquebrantável. “A Serena foi a primeira amizade em que eu me senti vista e admirada por ser quem sou”, afirma Gabriela. “O que às vezes vemos como nossos próprios defeitos, a outra vê como uma característica virtuosa”, diz Serena.

A costura, insista-se, atravessa gerações. E viva a turma de 1972: Carla Paes de Almeida Passos, engenheira de produção; Roberta Xella de Barros, dentista; Luciana Gonçalves Frei, jornalista; Cintia dos Santos Monteiro, arquiteta; e Silvana Miyashita, profissional de processamento de dados — elas mantêm proximidade há mais de quatro décadas. Deram-se as mãos ainda no colégio e, desde então, seguiram juntas, apesar de mudanças de escola, bairro, profissão, casamentos e separações. Os filhos cresceram tratando-se como primos. Madrinhas cruzadas, consolidaram laços. O grupo nunca deixou de existir. A dimensão concreta dessa proximidade ficou evidente recentemente, quando o marido de Luciana foi diagnosticado com câncer. Ela compartilhou a notícia com as amigas, que se mobilizaram sem hesitar. “Vieram só para almoçar comigo e me dar colo, isso às vésperas do Natal”, conta. O gesto, simples e direto, condensa décadas de convivência. A nomeação de algo que sempre existiu, e era tratado com indevido desdém, ganha contornos explícitos — agora ancorada em ciência. E nada como um pouquinho de oxitocina a correr pelo cérebro: “Amiga, aqui estou!”.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 6 de março de 2026, edição nº 2985

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).