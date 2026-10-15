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Comportamento

Nova pesquisa mostra que mulheres começam a romper o tabu e falar sobre dores da maternidade

Trata-se de opção que, para algumas, traz até arrependimento 

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 20h17
NÃO É FÁCIL - Cotidiano: uma ala expressiva, cada vez maior e mais incomodada revela a solidão no árduo zelo com os filhos
NÃO É FÁCIL - Cotidiano: uma ala expressiva, cada vez maior e mais incomodada revela a solidão no árduo zelo com os filhos (Imagem gerada por IA/.)
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Nova pesquisa mostra que mulheres começam a romper o tabu e falar sobre dores da maternidade Priorize VEJA no Google

Ao longo dos tempos, nem sempre vigorou a ideia, tão aceita hoje, de que a maternidade seria uma vocação natural. Era comum nos lares da aristocracia e da burguesia europeias, até o século XVIII, que bebês, entregues às amas de leite, ficassem afastados dos pais nos primeiros anos de vida. Foi justo a essa altura da história que sacolejos econômicos e sociais, impulsionados pelo Iluminismo e por uma nova ótica médica, ajudaram a redefinir o papel de mãe. A elas caberia a tarefa de cuidar dos filhos, algo que fariam por puro instinto. E assim sedimentou-se a imagem da figura feminina abnegada e voltada à prole. Verdade que, a partir da década de 1960, o movimento feminista ampliou os direitos delas e trouxe à cena a pílula anticoncepcional. Mas, mesmo podendo decidir sobre pôr ou não herdeiros no mundo, as mulheres sempre estiveram, e ainda estão, diante da expectativa de abraçar o projeto da família completa, associado à noção de plenitude.

Essa visão romantizada da maternidade, que abranda e muitas vezes se desvia do peso que ainda recai sobre a ala feminina, faz das queixas com o exaustivo exercício de ser mãe um tabu. Pois ele começa aos poucos a ser rompido, com elas cada vez mais dando voz às asperezas do ofício. Uma recente pesquisa, conduzida por uma dupla de psicólogas da Universidade de Brasília (UnB), ouviu a fundo mulheres que, mesmo revelando um amor sem igual pela prole, se diziam descontentes, arrependidas de sua escolha, de tão duro o batente envolvido na função. Intitulado Não Nasci para Ser Mãe, o estudo encontrou um fio que unia as histórias. Todas elas, em certo ponto, entenderam ter idealizado a experiência e caído na real, o que embutiu renúncias pessoais e profissionais e uma sobrecarga ao encarar a frenética agenda da garotada. A tímida participação dos pais e a frágil rede de apoio foram frequentemente citadas. “Elas se veem sozinhas na criação dos filhos, cansadas e sem liberdade, mas têm muito medo de um julgamento moral por admitirem não gostar da maternidade”, analisa Daniele Fontoura, à frente da vasta investigação.

Mulher de pele morena, cabelos escuros e franja, sorri com os olhos semicerrados, usando uma camiseta vermelha com a frase CULPA MATERNA É FERRAMENTA DE CONTROLE em branco, calça jeans e colar de pérolas. Uma flor amarela enfeita seu cabelo, e o fundo é um jardim verde com folhagens e flores amarelas
NA VIDA E NA ARTE – A atriz Karla Tenório, 43, que levou ao palco a peça Mãe Arrependida, trata do tema em perfil de mesmo nome nas redes, onde é acompanhada de perto por uma turma que se identifica com ela. “Cuidei da minha filha, Flor, hoje com 16 anos, sem ajuda”, diz. (@karlatenoriome/Instagram)

Aos poucos, porém, algumas têm quebrado o silêncio para externar um sentimento ainda cercado de vergonha e culpa. A atriz Karla Tenório, 43 anos, mãe de Flor, 16, levou a própria vivência para o palco no espetáculo Mãe Arrependida, mesmo nome de seu perfil no Instagram, onde uma turma compartilha suas questões e faz desabafos sobre o desafiador dia a ­dia. “Quando minha filha nasceu, me senti traída por quem dizia que ali surgiria um amor incondicional que faria qualquer dor valer a pena”, reconhece ela, que conta ter cuidado sozinha da menina, tempo em que se viu obrigada a abrir mão de várias oportunidades na carreira. Karla foi, com o tempo, lidando com a ambiguidade dos sentimentos. “Não os reprimi e até conversei com minha filha sobre o assunto, enfatizando que não era ela o problema, mas sim a sociedade ainda machista”, diz.

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O tema agora trazido aos holofotes começou a sair das sombras há uma década, quando a socióloga israelense Orna Donath publicou o livro Mães Arrependidas (de novo esse título, sim), que ajudou a tirar a conversa da esfera privada e fomentar um debate público. “A maternidade é construída como um espaço mítico que está fora e além do território humano do arrependimento”, escreveu. Nos últimos anos, a discussão foi ganhando espaço, impulsionada pela chamada quarta onda do feminismo, que tem nas redes a principal frente de batalha. Mas não são raras as mulheres que relatam encontrar por lá um retrato idealizado do que é ser mãe, o que às vezes exacerba a angústia e a sensação de que há algo de errado com elas próprias.

Segundo especialistas ouvidos por VEJA, a desigualdade na divisão de tarefas entre pais e mães está entre os fatores por trás da exaustão feminina, que às vezes deságua no fenômeno conhecido como burnout parental, um esgotamento físico e mental. A disparidade no racha das responsabilidades segue em cena mesmo após a maciça entrada das mulheres no mercado de trabalho, da segunda metade do século XX para cá, o que as lançou a uma jornada tripla, entre emprego, os afazeres da casa e a criançada. Para uma fatia expressiva das brasileiras, tal malabarismo se revela mais duro — de acordo com o IBGE, um contingente de 11 milhões criam os filhos sozinhas. “Hoje, elas têm outros projetos e desejos, mas a pressão cotidiana da maternidade, que é totalmente desigual entre homens e mulheres, torna compreensível por que algumas se sentem insatisfeitas”, observa a antropóloga Laura Lowenkron, da Uerj.

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Muitas delas embarcam na gravidez sem muita ideia do que as aguarda no horizonte. A advogada Ariane Leitão, 45 anos, sempre soube que ser mãe exigiria sacrifícios, mas a dimensão deles só ficou clara depois do nascimento de Francisco, hoje com 11. “É preciso ter muita coragem para admitir que nem sempre é prazeroso, mas sei que tenho a oportunidade de sentir e receber um amor único, diferente de tudo e que me dá força para ir em frente”, diz. O caldo contraditório de emoções faz parte do jogo. “Uma mulher pode amar profundamente o filho e, ao mesmo tempo, ter raiva, exaustão, vontade de estar sozinha, saudade da vida e do corpo de antes e até questionar certas escolhas”, observa a psicanalista Flavia Soares. Essa possibilidade de nutrir sentimentos ambíguos em relação à maternidade reside no centro da reflexão da filósofa francesa Elisabeth Badinter, que escreveu em uma de suas muito debatidas obras: “O amor materno é apenas um sentimento humano e, como todo sentimento, é incerto, frágil, imperfeito”. E, claro, é também muito bom.

Publicado em VEJA de 16 de outubro de 2026, edição nº 3017

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