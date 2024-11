No Dia da Favela, Regina Casé comemora a potência criativa das comunidades

Símbolo de resistência, celebração e reconhecimento da importância das comunidades na construção da identidade cultural e histórica do Brasil, o Dia da Favela é comemorado hoje, 4 de novembro, data da formação do primeiro conglomerado deste tipo: o Morro da Proviência, no Rio de Janeiro, em 1900. Hoje, esses conglomerados urbanos acomodam 5 milhões de moradias, que carecem dos mais variados tipos de infraestrutura. Mas apesar dos problemas, há muito o que comemorar. Na virada do domingo para esta segunda-feira, todas as favelas celebraram a entrada do Dia da Favela. É a homenagem a “favela como potência, como usina de criação”, disse Regina Casé, em um vídeo postado no Instagram.

Movimentos artísticos como o funk carioca e o hip-hop, por exemplo, começaram nas favelas e hoje são fenômenos globais. Além disso, artistas, influenciadores e criadores de conteúdo oriundos desses espaços têm conquistado espaço e trazido uma nova perspectiva sobre essas comunidades, mostrando resiliência, talento e riqueza cultural. Grande fomentadora da cultura local, a Central Única da favela realizou uma agenda repleta de festividades no Rio de Janeiro, São Paulo e, em especial, em Salvador que concentra o maior número de favelas do Brasil. Neste ano o destaque foi a sambista Leci Brandão, homenageada pela sua trajetória de luta pelo equilíbrio social e direitos humanos. Além do Brasil, mais 19 países comemoram esse dia. Além de mostrar o lado pop da favela, é uma forma de reforças a luta por melhores condições de vida.

Como surgiu o nome favela

Por volta de 1897, soldados que lutaram na Guerra de Canudos, na Bahia, foram para o Rio de Janeiro com a promessa de receberem moradia e compensações do governo, o que não aconteceu. Muitos deles construiram casas improvisadas no morro próximo ao centro da cidade, o da Providência. Mas batizaram o local de “Morro da Favela” em um paralelo a uma planta espinhosade homônima que conheceram nos campos de guerra. Com o tempo, o nome pegou e passou a designar assentamentos urbanos de ocupação precária em diversas partes do Brasil.

Leia:

+ https://veja.abril.com.br/coluna/real-estate/qual-sera-um-dos-maiores-desafios-dos-novos-prefeitos/