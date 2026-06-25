Neste inverno a moda é guarda-chuva de cachorro

Classicamente conhecido como um mês seco, junho tem sido atípico. Nos primeiros quinze dias, choveu o equivalente à média histórica de 31 dias. Mas o grande desafio é para os tutores de pets, principalmente aqueles que não fazem as necessidades em casa. Daí, não tem jeito: é preciso levá-lo para rua mesmo embaixo de chuva. As capas ajudam, mas não seguram toda a água. O pes sempre volta molhado e para que pelagem não cheire mal depois é preciso usar o secador de cabelos.

Diante do frio intenso dos últimos dias associado à precipitação, um acessório curioso viralizou nas redes sociais: o guarda-chuva de cachorro. Ele é construído já acoplado à tradicional guia. Uma parte dela é engatada no animal, e a extremidade vai para a mão do tutor, permitindo que o equipamento proteja o pet o tempo todo. Fica meio engraçado, estranho mesmo, mas resolve. No início, o cão não se sente confortãvel porque percebe que tem algo sobre ele, mas logo se acostuma e gosta de não estar se molhando. Existem vários modelos no mercado, que custam entre R$ 30 e R$ 60 em média. É uma boa alternativa para proteger a saúde do animal, pois cães também sentem frio e, em casos extremos de exposição, podem desenvolver problemas respiratórios.