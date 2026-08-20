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Comportamento

Mulher de Stênio Garcia rebate declarações da filha do ator

Marilene Saad se manifestou acerca de disputa judicial familiar nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 15h33
Marilene Saade e Stênio Garcia  
Marilene Saade e Stênio Garcia   (Reprodução/Instagram)
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A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saad, se manifestou sobre a disputa judicial familiar envolvendo o ator e as filhas, Cássia e Gaya. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, Marilene afirmou que o marido tem sofrido com o afastamento das herdeiras e que ambas sabiam que não poderiam alugar os imóveis, mas, ainda assim, teriam feito isso. A declaração vem à tona dias depois de Gaya, afirmar, em entrevista, que o pai estava ciente da locação do imóvel.

“Elas sabiam que não podiam alugar, e isso está provado na conversa por WhatsApp que tiveram em 2023. O único usufrutuário da Barão da Torre é o Stênio, e elas alugaram sem anuência dele. Quando ele descobriu, recusaram-se a dar o aluguel. Desde então, elas cortaram a relação com o pai e ainda falaram que ele ia se dar mal”, disse Marilene.

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