Mulher de Stênio Garcia rebate declarações da filha do ator

A esposa de Stênio Garcia, Marilene Saad, se manifestou sobre a disputa judicial familiar envolvendo o ator e as filhas, Cássia e Gaya. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 20, Marilene afirmou que o marido tem sofrido com o afastamento das herdeiras e que ambas sabiam que não poderiam alugar os imóveis, mas, ainda assim, teriam feito isso. A declaração vem à tona dias depois de Gaya, afirmar, em entrevista, que o pai estava ciente da locação do imóvel.

“Elas sabiam que não podiam alugar, e isso está provado na conversa por WhatsApp que tiveram em 2023. O único usufrutuário da Barão da Torre é o Stênio, e elas alugaram sem anuência dele. Quando ele descobriu, recusaram-se a dar o aluguel. Desde então, elas cortaram a relação com o pai e ainda falaram que ele ia se dar mal”, disse Marilene.

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