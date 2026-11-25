A modelo e artista alemã Veruschka morreu aos 87 anos, conforme divulgado pelo jornal alemão Bild nesta quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pela família e a causa da morte não foi divulgada. Considerada uma das primeiras supermodelos da história e um dos grandes ícones da moda da década de 1960, Veruschka nasceu Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff. Descoberta em 1959, enquanto estudava arte em Florença, na Itália, ela construiu sua carreira internacional num momento de transformação da indústria e chegou a figurar entre as modelos mais bem pagas do mundo.

Com mais de 1,80 metro de altura e feições angulosas, seu visual destoava dos padrões mais convencionais da época, mas acabou se tornando marca registrada. Fotografada por nomes como Richard Avedon, Irving Penn e David Bailey, estampou 13 capas da edição americana da Vogue e mais de 20 em versões internacionais da revista.

Em 1966, participou de Blow-Up, clássico do cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Na produção, ambientada na efervescente Londres do período, interpretou a si mesma em uma cena ao lado do ator David Hemmings. A partir dos anos 1970, Veruschka passou a explorar mais diretamente suas ambições artísticas. Em colaboração com o artista alemão Holger Trülzsch, criou uma série de fotografias em que o próprio corpo, coberto por pinturas, se confundia com paisagens e estruturas arquitetônicas. Acabou virando referência, também, por sua performance diante das câmeras. Mesmo depois de seu auge, Veruschka seguiu aparecendo em projetos na moda. Em 2011, aos 71 anos, voltou às passarelas em um desfile do estilista Giles Deacon, em Londres. Em 2017, beirando os 80, protagonizou uma campanha da Acne Studios.

A trajetória de Veruschka foi marcada por acontecimentos dramáticos desde a infância. Nascida em 1939 na antiga Prússia Oriental, ela tinha apenas cinco anos quando seu pai, o conde Heinrich von Lehndorff-Steinort, foi executado pelos nazistas por participar da conspiração que tentou assassinar Adolf Hitler, em julho de 1944. A família foi perseguida pelo regime.