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Comportamento

Moda surf também será aposta do varejo brasileiro para o verão

A Riachuelo incorporou a tendência como um código de comportamento e não como roupa restrita às férias e à praia

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 17h36 | Atualizado em 4 ago 2026, 17h57
LEMOORE, CALIFORNIA - MAY 28: Italo Ferreira of Brazil competes during the World Surf League Surf Ranch Pro Men's Final on May 28, 2023 in Lemoore, California. (Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)
TENDÊNCIA Roupa de praia para ser usada nas ruas da cidade (Sean M. Haffey/Getty Images)
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Depois de desfilar nas passarelas internacionais de grifes como Louis Vuitton, Miu Miu e Dior, a estética do surf chega agora ao varejo brasileiro. Batizada no exterior de boardshort summer, a tendência dos bermudões inspirados nos surfistas e das modelagens amplas começa a desembarcar nas coleções das grandes redes de moda, adaptada para um público mais amplo. A proposta vai além da praia: transforma o surf em linguagem urbana, misturando conforto, peças utilitárias e uma estética descontraída que promete dominar o próximo verão. “O surf wear deixa de ser roupa de esporte para virar um código de estilo”, diz Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, que conversou com Veja sobre o que os consumidores devem encontrar nas lojas. 

Como a onda do surfe chega à Riachuelo?

Partimos de uma leitura de comportamento e tendência para o lançamento da próxima collab de Pool. A estética do surf marcou fortemente a moda dos anos 2000 e agora retorna ressignificada, impulsionada por uma geração que revisita referências desse período com um olhar contemporâneo e ao mesmo tempo, nostálgico. O surf extrapola o esporte, é lifestyle, e claro, influencia não só a moda, como também o mercado de beleza, a música, o design… A coleção nasce dessa capacidade de transformar movimentos culturais em produtos relevantes para o público, ao lado de um grande nome da moda nacional, e poderá ser conferida ainda no segundo semestre deste ano.

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O que teremos é o surf wear como já vimos nos anos 1990?

Na nova coleção, a releitura do surfwear parte menos da roupa de performance, do uniforme do surfista, e mais da cultura que existe neste universo, do surfe fora da praia, no cenário urbano. É um espaço que conversa com liberdade, conforto e um jeito de se vestir sem muitas regras. Por isso, aparecem referências como lavagens desgastadas, modelagens amplas e elementos utilitários reinterpretados para a cidade. O resultado é uma coleção que transita naturalmente entre diferentes locais e ocasiões de uso.

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Os boardshorts tiveram muito destaque nas passarelas internacionais. Nas lojas isso se repete?

Os boardshorts mostram uma evolução do surfwear. No mix da nossa próxima collab, eles aparecem bastante. Estarão na coleção com comprimento mais curto, blocos de cor, acabamentos mais sofisticados e detalhes funcionais, como bolsos e aviamentos. É uma peça que preserva sua origem ligada ao surfe, mas ganha novas possibilidades de uso e vai da praia ao asfalto.

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Então será uma moda surfe feita para o asfalto?

Na próxima collab com a Pool, a inspiração no surfe aparece justamente nessa quebra de fronteiras. Ela está nas modelagens amplas, nas lavagens, nos tecidos leves, nos boardshorts reinterpretados, nas camisas e nas peças de beachwear pensadas para compor looks urbanos. Buscamos traduzir todo estilo de vida que compõe o surf, valorizando conforto, liberdade e autenticidade, um reflexo da forma de como essa estética vem sendo incorporada.

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