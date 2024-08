Como a moda é o setor que mais fatura entre as pequenas e médias empresas?

Em 2024, a movimentação financeira de pequenas e médias empresas (PMEs) cresceu – só no mês de julho, alcançou um índice de 13%, segundo o último levantamento da Omie, sistema de gestão. O destaque, porém, vai para a moda, que no varejo digital faturou mais de R$ 885 milhões de janeiro a agosto, registrando um aumento de 26%, se comparado ao ano passado.

O número vem de uma pesquisa da Nuvemshop, empresa de criação de lojas virtuais. Segundo o relatório, alguns fatores contribuem para esse crescimento nas buscas por lojas de vestuário online: a familiaridade dos clientes com as compras online, algo que já vem aumentando exponencialmente desde a pandemia da Covid-19; e a procura por produtos mais exclusivos e diferenciados, que se encontram em canais de moda mais autorais.

11 milhões de produtos

De acordo com o levantamento, os e-commerces de moda venderam mais de 11 milhões de produtos, em especial itens como calças jeans e legging e camisetas e regatas, com custo médio de R$ 260. Ainda segundo o estudo, foram cerca de 3,4 milhões de pedidos, com crescimento de mais de 30% em relação a 2023.

Na divisão por estados, o relatório aponta para São Paulo como o que mais faturou com a moda online, atingindo R$ 383 milhões; seguido por Minas Gerais, com R$ 109,5 milhões e Ceará, com R$ 99 milhões. O Rio de Janeiro aparece em quarta posição, registrando faturamento de R$ 65 milhões, seguido por Santa Catarina, com R$ 40 milhões.