Mel e Guerlain: como é a experiência de beleza de Celso Kamura em hotel de luxo

O Brasil ainda vivia a expectativa do final da pandemia da Covid-19 – e os reflexos do confinamento – quando o luxuoso Hotel Rosewood abriu suas portas no coração de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Situado em um edifício histórico de 30 mil metros quadrados, dentro do complexo da Cidade Matarazzo, trouxe novos ares à capital paulistana, com uma atmosfera que mistura o antigo e o novo por meio de elementos como ricas madeiras brasileiras, paredes de jardins exuberantes e mais de 450 obras de arte criada por artistas brasileiros, em uma decoração comandada pelo diretor artístico Philippe Starck.

Ali, além dos 160 quartos e suítes, está um dos mais prestigiados retiros urbanos da capital paulistana: o Asaya. Eleito o melhor spa de hotel da América Latina pelo “World Spa Awards 2024”, oferece um menu de massagens e tratamentos faciais e corporais, que combina práticas e rituais brasileiros com a abordagem de cuidados com a pele e terapias regenerativas da marca francesa Guerlain. E agora, ganha um nome de peso para comandar a beleza: Celso Kamura.

Dono de dois salões CKamura, em São Paulo e no Rio de Janeiro e da EBN – Escola de Beleza e Negócios, com cursos profissionalizantes na área – fora os cinco licenciados, Celso Kamura, em Moema, Vila Olímpia, Campinas e Indaiatuba, em São Paulo e, São Luís (MA) – o renomado hair stylist também estará à frente do salão de beleza do hotel, que atenderá hóspedes e visitantes, com um cabeleireiro e uma manicure à disposição.“Estou feliz. Além de ser tudo lindo por aqui, é importante para fortalecer ainda mais a marca”, disse à VEJA.

Tratamento com Mel

Continua após a publicidade

Para quem agendar com antecedência, é possível também fazer um corte ou um penteado com o próprio Kamura, que cuida de personalidades como Angélica, Grazi Massafera e Dilma Roussef.

Na tarde desta quarta-feira, 30, ele esteve no espaço para apresentar uma das experiências mais bacanas e exclusivas do salão: um tratamento capilar feito com produtos à base de mel da Guerlain, maison conhecida mundialmente pelas técnicas inovadoras e precisas de terapias regenerativas, que alcançam altos níveis de personalização. “O resultado é maravilhoso. Além de tratado, parece que o cabelo foi encapado, tamanho o grau de hidratação”, contou.

Além da beleza, bem-estar

Continua após a publicidade

Entre os tratamentos corporais da Guerlain oferecidos no SPA Asaya, destacam-se ainda o Forest Energy, massagem corporal descrita como “uma viagem única que canaliza a energia da Mata Atlântica”, para liberar a tensão por meio de uma mistura de movimentos intensos, alongamentos e mobilização articular; e a massagem modeladora Art of Sculpt, criada especialmente para o Asaya e que em duas horas, traz resultados imediatos por meio de manobras precisas, como bombeamento, movimentos circulares e fricção.

Outros destaques são o Brazilian Feathers, massagem corporal de 90 minutos, que incorpora as notas cintilantes da coleção Aqua Allegoria da Guerlain, em pinceladas longas e intensas às pessoas para um momento de profundo relaxamento e a sessão de reflexologia feita na Sala Cristal, em meio a espelhos e 386 cristais de quartzo branco.