Coberta de tinta preta, Megan Fox anuncia gravidez

Nesta terça-feira, 12, Megan Fox anunciou que está grávida de seu quarto filho. E escolheu dar a notícia de forma bastante vanguardista: por meio de uma fotografia em que aparece nua, coberta com tinta preta, que ressalta sua barriga saliente, seguida por outra imagem em que segura um teste de gravidez positivo.

“Nada está realmente perdido. Bem-vinda de volta”, ela escreveu no instagram — aparentemente um aceno ao aborto espontâneo que ela descreveu em sua coleção de poesias Pretty Boys Are Poisonous, em 2023. “Eu nunca passei por nada parecido na minha vida”, disse ao programa Good Morning America, sobre a perda.

Este é o quarto filho de Megan e o primeiro com seu noivo Machine Gun Kelly, que a pediu em casamento em 2022, com um anel assinado pelo joalheiro Stephen Webster, com uma pedra de nascimento dela, uma esmeralda, e a pedra de nascimento dele, um diamante. Assim como sua gravidez, ela confirmou a notícia de seu noivado no Instagram com um anúncio apaixonado.

“Em julho de 2020, nos sentamos sob esta figueira-de-bengala. Pedimos por magia. Estávamos alheios à dor que enfrentaríamos juntos em um período de tempo tão curto e frenético. Sem saber do trabalho e dos sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós, mas intoxicados pelo amor. E pelo carma”, escreveu. “De alguma forma, um ano e meio depois, tendo caminhado pelo inferno juntos e tendo rido mais do que eu jamais imaginei ser possível, ele me pediu em casamento. E assim como em todas as vidas antes desta, e como em todas as vidas que a seguirão, eu disse sim.”