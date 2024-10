Maior concurso de new faces derruba limite máximo de idade

Os tempos mudaram. As empresas com posicionamentos mais éticos e culturalmente diversas possuem mais chances de se dar bem no mercado. A vantagem sobre a concorrência –que é de 33%, segundo a consultoria McKinsey –explica a razão para as empresas contemplar atualmente um leque mais abrangente de consumidores do que no passado. Não por outro motivo, a indústria da moda, conhecida pela ditadura de corpos esquálidos e jovens, transformou a passarela em um local mais inclusivo. Exprimir em algum grau a diversidade sexual, de gêneros, raças presentes na sociedade virou obrigatório. Conhecido por ser o maior concurso de talentos da passarela, The Look of the Year este ano não estipulou limite de idade. Antes, as candidatas podiam ter no máximo 21 anos para se inscreverem.

O concurso ganhou fama ao revelar supermodelos como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Michelle Alves e Raica Oliveira, entre outras, nos anos 1990. Todas elas se transformaram em ícones do mundo fashion e continuam nas passarelas e editoriais de moda. Aos 44 anos, Gisele, por exemplo, é considerada a celebridade com o maior poder de engajamento nas mídias sociais e que proporciona grandes retornos às marcas.

Prazo de validade

Quando essa geração começou a trabalhar, a atual diretora do concurso Liliana Gomes era agente de modelos, e lembra muito bem das não tão antigas regras. “As tops tinham prazo de validade, perto dos 30 anos a carreira acabava”, conta ela. Filhos e família também não eram bem-vindos, porque atrapalhavam a agenda apertada de compromissos. O mercado exigia dedicação integral aos compromissos, que incluem longas temporadas fora do país.

“A mudança tem a ver com a evolução da sociedade”, diz Liliana. De fato, é cada vez mais comum ver brasileiros com mais de 60 anos na ativa, prontos para um novo desafio. No último trimestre, segundo o IBGE, a parcela da população com o maior número de entrantes no mercado de trabalho é a formada por pessoas com mais de 50 anos. “A moda antecipa e reflete os movimentos da sociedade”, reflete. Organizado pela Joy Management, The Look of the Year já abriu as inscrições, que são gratuitas e vão até o dia 30, pelo site www.thelookoftheyear.com.br.