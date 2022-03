Jovens fazem greve global pelo clima nesta sexta-feira

Na maior mobilização pelo clima desde a realização da COP26 em novembro do ano passado, em Glasgow, na Escócia, jovens do mundo inteiro participam nesta sexta-feira de uma greve global. Além de faltarem às aulas, eles se reúnem em frente a sedes de governo e pontos turísticos importantes para chamar a atenção do planeta sobre a emergência de medidas mais efetivas para combater

A iniciativa é organizada pelo movimento Fridays For Future, que surgiu a partir dos protestos da ativista sueca Greta Thunberg. Como o nome indica, estudantes do mundo começaram a trocar as aulas de sexta nas escolas por manifestações e debates como forma de aumentar o conhecimento da população sobre o tema. “O cenário climático catastrófico em que vivemos é resultado de séculos de exploração e opressão através do colonialismo, do extrativismo e do capitalismo, um modelo socioeconômico essencialmente falho que precisa ser substituído urgentemente”, diz a convocação para a greve publicada no site do Fridays For Future.

De acordo com os manifestantes, a parcela que representa os 1% mais ricos do planeta, deve ser responsável por oferecer reparações e financiar iniciativas para garantir o controle da crise climática. “Não como caridade, mas como parte de um processo transformativo de justiça em que o poder político retornará às pessoas”, afirma o manifesto do grupo.

Manifestações foram registradas em diversas cidades do mundo. Aqui, no Brasil, há paralisações e protestos nas capitais e em outras cidades. Em Brasília, o grupo liderado pelo Jovens Pelo Clima BSB organizou uma manifestação em frente ao Congresso Nacional.