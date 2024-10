Isa Silva transforma passarela da SPFW em festa para celebrar 10 anos de sua marca

“Você acredita no seu axé?” Foi com essa pergunta que a mestre de cerimônias Tasha Kaiala começou a transformação da passarela da São Paulo Fashion Week em um festa. Não qualquer festa, mas uma celebração de 10 anos da marca de Isa Silva (que serão completados em abril) em formato de ballroom. No melhor estilo das batalhas de voguing, ela chamava os modelos para desfilar, improvisando sobre as batidas da música. Desfile, performance e espetáculo se misturaram no encerramento das apresentações de sábado, 19, na SPFW N58.

Para a designer trans Isa Silva, responsável pela marca Isaac Silva (seu nome antes da transição), a diversidade é ponto central de seu trabalho. E isso ficou claro na passarela. Com modelos e personalidades da comunidade LGBTQIAP+, mostrou conjuntos de crochê – especialmente na dupla que abriu o desfile, com referências a Oxum -, camisas assimétricas e macacões, além de camisas e jaquetas com seu slogan “Acredite no seu axé”, com pedras e detalhes prateados.

No ponto alto da apresentação, Marcia Pantera, uma das mais importantes drag queens brasileiras que despontou nos anos 1990 e desfilou para Alexandre Herchcovich, surgiu coberta por fitas brancas de Nosso Senhor do Bonfim. Atravessou a passarela (e os movimentos remetiam aos zambetos, guardiões das comunidades Ogu no sul do Benim) antes de revelar um look digno de uma batalha de Vogue.

Precursora do bate cabelo, correu e dançou pela passarela mostrando a técnica explosiva. Deu cambalhotas, subiu nos bancos, andando no meio do público, e em certo momento arrancou o lace e continuo a performance. No final, estavam todos de pé, aplaudindo tanto as peças quanto o espetáculo de representatividade.

O desfile foi também uma maneira de celebrar a parceria da designer com a marca de espumantes Chandon, cujo logo “Un monde de possibilites” e a estrela prateada apareceram de forma discreta em alguns dos looks. Depois do desfile, houve ainda uma festa para prolongar as comemorações madrugada adentro.

Veja mais fotos do desfile: