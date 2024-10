Com brilhos e paetês, Alexandre Herchcovitch faz retorno triunfal ao SPFW. Veja os looks

Após alguns anos longe, Alexandre Herchcovitch fez um retorno triunfal ao São Paulo Fashion Week, com um desfile de abertura nos corredores de um edifício histórico na Praça Júlio Prestes, centro de São Paulo. Na passarela, foram apresentados 32 looks da coleção verão-outono 2024/2025, um mais elaborado que o outro, mas que poderiam facilmente ser usados em uma festa ou no dia a dia.

Essa, aliás, era a ideia do estilista. “Quis fazer uma roupa com o mesmo tema, em que se consegue enxergar as mesmas mulheres durante o dia e a noite”, disse Herchcovitch à VEJA, após a apresentação nesta segunda-feira, 14. Paetês, lamê e lurex deram um start no desfile, em vestidos justos, mas com saias volumosas e recortes estratégicos, que deixavam partes do corpo à mostra, das costas à virilha.

O brilho também esteve presente em casacos, assim como a lã cashmere, os tricôs e os jeans, um dos pontos altos da passarela e de onde saiu o look favorito de Herchcovitch: uma jardineira em denim, cheia de detalhes vazados. “Foi a mais difícil de acertar no corpo”, contou o criador.

Xadrez e mais jeans

O jeans também apareceu em modelagens mais largas, com cara de anos 1970 – embora Alexandre tenha deixado claro que é difícil para ele trabalhar com coisas datadas, em que se reconhecem como de alguma década específica – e com recortes inusitados, inclusive o hemp jeans, tecido mais resistente e durável que o algodão, que deriva do cânhamo, planta da família da canabis.

Nas estampas, destaque para o xadrez nas lindas saias de organza de seda e uma ilustração exclusiva, desenvolvida pela estilista Fabia Bercsek e combinada com jeans no corpo da modelo Luciana Curtis.

As colaborações de acessórios feitos em parceria com Herchcovitch também chamaram a atenção – dos sapatos da Ferri e tênis da Sugar Shoes às bolsas e cintos em couro natural de Nicole Pessoa; dos tricôs de Marisa Ribeiro aos chapéus em crochê do Sem Nome Ateliê, além das joias de Hector Albertazzi – além da beleza contemporânea com toques 70´s, assinada pelo expert Celso Kamura.

Um desfile memorável de Herchcovitch, que mais uma vez mostrou o porquê ainda é uma unanimidade na moda, com seu incrível talento para criar roupas que automaticamente se transformam em objetos de desejo.

