Inspirada em Roma, de Fellini, campanha da Valentino traz o glamour da decadência

Desde o anúncio da nomeação de Alessandro Michele como novo diretor criativo da Valentino, em março, as expectativas são grandes. E as surpresas também.

Começou com a divulgação de sua primeira coleção reseort 2025 na madrugada de 17 de junho, que deu uma prévia do que viria no desfile de estreia do estilista em setembro. Uma das mais aguardadas da Paris Fashion Week, a passarela apresentou 85 looks em meio a objetos vintage e silhuetas retrô, com um cenário de mansão abandonada e piso de vido quebrado, referenciando a obra Passi, do italiano Alfredo Pirri.

Agora, as atenções se voltam para a primeira campanha, que acompanhando a unidade da coleção que homenageia o legado do fundador Valentino Garavani e a visão essencialmente criativa de Michele, traz “Avant les Débuts” (“antes dos começos”, em português), com uma imagem que ao mesmo tempo que remete ao passado, é muito moderna.

Inspirada no filme “Roma” (1972), de Federico Fellini (1920-1993), a campanha traz as excêntricas e falidas, porém, glamorosas mulheres da aristocracia romana no Palazzo Mignanelli, sede da Valentino. Os cachorros pugs, raça preferida de Garavani, também surgem assim como um padre de patins – tudo no mesmo cenário decadente, mas divino

Assista ao vídeo da campanha de Valentino: