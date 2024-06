Veja a primeira coleção (surpresa) de Alessandro Michele para a Valentino

A aguardada estreia de Alessandro Michele como diretor criativo da Valentino era para ser só em setembro, em Paris. Eis que, no entanto, acordamos, nesta segunda-feira 17, com uma grata surpresa: uma coleção surpresa, de resort 2025, feita pelo estilista, divulgada pela grife italiana durante a madrugada. “Era contra a natureza manter essa coleção em segredo”, disse ele ao jornal americano WWD.

Não à toa chamada de “Avant les debuts” (“antes dos começos”, em português), Michele revelou 171 looks, femininos e masculinos, em mais de 260 imagens com uma coleção que ele afirma ser uma homenagem ao fundador da marca, Valentino Garavani, mas que evidentemente carrega seu DNA – é só prestar atenção nos códigos que marcam o estilo fluido de gênero do estilista, em uma coleção repleta de vintage, com blusas gola alta e vestidos e saias com pregas e babados em cascatas, fios de pérolas, óculos escuros retrô, sapatos com laços, lenços, mochilas de camurça e turbantes. “Tudo aconteceu naturalmente e achei justo prestar uma homenagem à Valentino Garavani com casacos marfim com cinto e motivos em V nos bolsos, além das jaquetas curtas sobre vestidos sob medida em homenagem à icônica coleção branca de Valentino Garavani de 1968”, completou, para o portal Business of Fashion.

Orquestra Fashion

Segundo Michele, a coleção é resultado de horas e horas mergulhado nos arquivos de Valentino, que ele comparou a uma orquestra. “Aconteceu uma coisa mágica, uma reação química, e começamos a trabalhar como se estivéssemos numa orquestra – com amor e sem olhar as horas”, contou.

Mas essa conexão com famosa e intensa alta-costura de Valentino ainda está sendo feita pelo estilista e sua equipe, de acordo com o próprio. “Ainda estamos afinando instrumentos” comentou, sobre a preparação do seu primeiro desfile à frente da grife romana. “O processo não vai acabar. Ainda tenho o mesmo olhar… Ainda sou eu remixando coisas”, completou o criador.

Dança das Cadeiras

Ex-diretor da Gucci, onde ficou sete anos no cargo de direção criativa, Alessandro Michele foi anunciado como novo diretor criativo da Valentino há dois meses.

Continua após a publicidade

Ele assumiu a posição após a saída de Pierpaolo Piccioli após 25 anos, oito como diretor, o que acabou fazendo com que a marca pulasse a temporada de alta-costura.

Agora, a Valentino deve voltar às passarelas no dia 29 de setembro, com desfile de primavera/verão já comandado por Michele na Semana de Moda de Paris.

Veja fotos: