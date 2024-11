Grávida, Megan Fox elege look em que se sente mais confortável

Quando se fala em moda de maternidade, logo vem à cabeça aquele estilo mais confortável e prático. Megan Fox, no entanto, pensa diferente. Ao contrário do que se costuma ver nos guarda-roupas das futuras mamães, a atriz prefere adotar looks que se aproximem ao máximo do seu estilo sexy, que ela costuma usar no dia-a-dia

Na tarde dessa segunda-feira, 25, não foi diferente. Fã de transparências, a atriz elegeu um naked dress na cor uva para fazer compras em Los Angeles. Chamou a atenção não só por deixar a barriga de grávida à mostra, dando à beleza do corpo à evidência que merece. Ela ainda estilizou o visual monocromático com um longo sobretudo de couro.

O visual levanta uma importante questão: por que alguém deveria perder seu senso individual de estilo durante a gravidez? É claro que conforto e movimento se tornam essenciais, mas é possível ter um visual estiloso e moderno, e ao mesmo tempo, prático.

Fox é prova disso, embora tenha completado seu look com saltos altíssimos – acessório que não abre mão, gestante ou não. Um movimento parecido foi feito por Rihanna,, usando, inclusive um naked dress da Dior.

Megan Fox anunciou a gravidez no começo deste mês. É seu primeiro filho com Machine Gun Kelly. (Ela tem três filhos com o ex Brian Austin Green). Na postagem feita em seu perfil no Instagram, a estrela cobriu-se de óleo preto, enquanto exibia orgulhosamente sua barriga.

Veja o look de Megan Fox: