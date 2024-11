Grande vilão da astrologia? Como usar Mercúrio retrógrado ao seu favor

Nesta segunda-feira, 25 de novembro, Mercúrio está retrógrado no signo de Sagitário. Mas o que isso quer dizer exatamente? Trata-se de um trânsito astrológico que acontece pelo menos três vezes por ano, durante 20 dias, cada um. Na astrologia, isso significa que, durante esse período, os planetas parecem estar se movendo na direção oposta à sua órbita normal em torno do Sol e isso pode trazer algumas intercorrências para os signos, relacionados aos campos e temas “regidos” pelo planeta em questão.

Segundo especialistas, no entanto, estar retrógrado não quer dizer que o planeta esteja andando para trás, mas sim, que apresenta um movimento mais lento em relação ao que se observa da Terra. É uma espécie de ilusão de ótica com explicações astronômicas e que, pela astrologia, traz revisões, reflexões, reinterpretações, reanálises – no caso de Mercúrio, relacionado à comunicação, tanto falada quanto escrita.

“Durante esta fase, pode haver atrasos em compromissos, mal-entendidos e dificuldades em estabelecer conexões claras, especialmente em áreas do Mapa Astral relacionadas ao aprendizado e à liberdade pessoal”, diz Giovanna Guarnieri, astróloga do Astrolink, site especializado em astrologia.

Ou seja, o período convida a refletir em desafios de comunicação e planejamento já que Sagitário – o signo ao qual o planeta está retrógrado, é associado à expansão, aos estudos, às viagens e aos documentos. “É necessário ter paciência em diálogos, buscando clareza antes de concluir conversas”, diz ela, acrescentando que o período pede revisão de planos de viagem e documentações importantes, além de evitar a assinatura de contratos ou iniciar novos projetos.

Nem tudo é negativo

Mas para quem tem pavor só de escutar a palavra “retrógrado” para um planeta, especialmente Mercúrio, “o grande vilão da Astrologia” não precisa entrar em pânico. É só aprender a lidar com a questão. Como Mercúrio retrógrado é mais propenso a mal-entendidos, que se intensificam em tempos acelerados, a ordem é desacelerar em termos de comunicação: pensar antes de falar, ouvir mais do que falar, observar mais e revisar tudo antes de escrever e enviar.

Como Sagitário é um signo associado ao elemento fogo, também é aconselhável cuidado com decisões impulsivas. “É um desafio para ajustar a comunicação e reorganizar desafios, de preferência com planejamento”, completa Giovanna.

Tudo, na verdade, para evitar mal-entendidos. O lado bom, porém, é que esse trânsito traz uma boa oportunidade de rever as coisas, revisar trabalhos, retomar projetos e contatos, e principalmente, se atentar aos detalhes. Ou seja, não é uma coisa “negativa”, como muita gente pensa. Ao contrário, sabendo disso com antecedência, pode até usar esse trânsito a seu favor. Mercúrio retrógrado, na verdade, pode ser uma grande chance para que as pessoas tenham mais cautela naquilo que pensam, dizem ou escrevem.