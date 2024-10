Glamour, austeridade, peles antigas: o figurino de Angelina Jolie como Maria Callas

As poucas, porém, reveladoras imagens divulgadas do filme “Maria”, em que Angelina Jolie encarna Maria Callas já chamam a atenção pelo figurino. Em uma, a atriz americana surge com um elegante chapéu, brinco de pérolas e um casaco de pele. Na outra, aparece completamente diferente, de suéter branco, óculos de aros grossos e sem maquiagem. Ambas, porém, trazem à tona a figura, o carisma e a dor da soprano, uma das maiores vozes da história.

Assim, na primeira imagem se vê a diva atemporal, glamorosa e ostentativa. Na segunda, uma mulher vulnerável, marcada no corpo, no rosto, enrugada, comovida, intensa, triste, que sugere seu imenso drama existencial, dividida pelo amor à profissão de artista e a vida privada, com a relação verdadeiramente profunda para e com Aristóteles Onassis. E no trailer do longa biográfico do cineasta Pablo Larraín, divulgado nesta quinta-feira, 24, os vestidos deslumbrantes que usava no palco e fora dele, retratando sua vida – e os últimos dias dela – em uma “tumultuada viagem, bela e trágica”, entre luzes e sombras.

Só peles antigas

Vale lembrar que os figurinos de Angelina são completamente baseados no vestuário original de Callas. A produção, inclusive, consultou associações de defesa dos direitos dos animais como o PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), sobre o uso de peças de peles de época, provenientes do arquivo histórico do excelente figurinista Massimo Cantini Parrini. Ou seja, não foram utilizadas peles novas.

“Levo muito a sério a responsabilidade de cobrir esta complexa função que me foi confiada e colocarei todos os meus esforços para fazer justiça à intensa história de Maria Callas e contar o legado que ela nos deixou”, disse Angelina, sobre o filme do diretor chileno, apresentado pela primeira vez no Festival de Cinema de Veneza 2024, em agosto, e estará nos cinemas a partir do dia 1 de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Veja o trailer de “Maria”, com Angelina Jolie: