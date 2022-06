Festival de cinema oferece experiência para crianças com deficiências

A partir do dia 6 de junho, São Paulo receberá o Festival de Cinema Acessível Kids, um projeto que propõe uma experiência inclusiva para que crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva ou com deficiência intelectual possam curtir produções infantojuvenis.

A programação acontece no clube Hebraica, nos dias 6 e 7, e nos CEUs São Rafael, no Conjunto Promorar Rio Claro, e Meninos, em São João Clímaco, no dia 8. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever por e-mail.

Entre os filmes exibidos pelo projeto estão sucessos infantis recentes, como Malévola, título escolhido para as projeções em São Paulo. As produções têm audiodescrição das cenas para quem não enxerga, janela de libras para quem não ouve e legendas descritivas para quem não sabe Libras.

O projeto voltado para crianças surgiu originalmente no Rio Grande do Sul, em 2017, a partir da iniciativa de Sidnei Schames, conhecido como Sid, empreendedor e responsável pelo Festival de Cinema Acessível, e de seu filho, David. Mais de 15 mil pessoas assistiram às projeções das duas versões, para adultos e crianças, em 34 cidades, 32 no Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Além das exibições, os organizadores já realizaram edições em escolas para que crianças sem deficiências tenham uma experiência de empatia.

Após passar por São Paulo, o festival segue para Natal, entre 8 e 10 de agosto, e depois para Brasília e Campo Grande, mas nestas cidades as datas ainda não foram definidas. O projeto conta com a chancela da Unesco e foi aprovado para a 36ª edição do “Criança Esperança”.

Serviço:

Festival de Cinema Acessível Kids

De 6 a 8 de junho, em São Paulo

Dias 6 e 7 no Clube Hebraica (Rua Hungria 1.000), com oficina para educadores no dia 6, das 9h às 15h, e exibição de Malévola às 9h e às 14h do dia 7

Dia 8 às 10h no CEU São Rafael (Rua Cinira Polônio, 100, Conjunto Promorar Rio Claro); e às 15h30 no CEU Meninos (Rua Barbinos, 111, São João Climaco)

Entrada gratuita, inscrição pelo e-mail contato@maiscrianca.org.br