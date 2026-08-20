Ex-atriz da Globo, destaque de ‘O Clone’ vira coach nos EUA
Daniela Escobar anunciou novo projeto nos EUA
Conhecida por interpretar Maysa Ferraz na novela O Clone, a atriz Daniela Escobar está de profissão nova. Morando nos Estados Unidos, ela anunciou nesta quinta-feira, 20, o lançamento do projeto Change Beyond, definido como “um propósito que ganha nome, forma e um novo caminho”. A atriz também revelou que está trabalhando como health coach (coach de saúde, em tradução livre).
“Não estou deixando de ser quem sempre fui. Sou mulher, mãe, atriz, comunicadora, health coach. Change Beyond é um lugar para trocar experiências e escolhas, sem radicalismo”, informou a atriz, de 57 anos.
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