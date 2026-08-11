Ex-apresentadora da Globo desabafa sobre descoberta da superdotação

A apresentadora Geovanna Tominaga usou seu blog pessoal para chamar atenção para a importância de identificar meninas com Altas Habilidades e Superdotação. Diagnosticada com a condição apenas em 2024, aos 44 anos, a ex-apresentadora da TV Globinho relatou ter passado boa parte da vida se sentindo “deslocada” por não compreender as próprias características.

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“Durante muito tempo, os estudos sobre superdotação foram construídos quase exclusivamente a partir do perfil masculino. Mas isso tem uma explicação: diferente dos meninos, que expressam suas frustrações de forma mais ativa, as meninas são mais observadoras e se adaptam melhor ao ambiente para se encaixar, para ser aceitas”, explicou.

Tominaga também fez um apelo às mães para que estejam atentas a possíveis sinais da condição nas filhas. “Você, que é mãe, olhe para sua filha com mais cuidado”, escreveu.

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