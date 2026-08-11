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Comportamento

Ex-apresentadora da Globo desabafa sobre descoberta da superdotação

Diagnosticada aos 44 anos, Geovanna Tominaga relata ter se sentido deslocada ao longo da vida

Por Flávio Monteiro 11 ago 2026, 18h20
Mulher de cabelos escuros e ondulados, vestindo blazer branco e blusa preta, sentada com as mãos cruzadas sobre o colo, sorrindo para a câmera. Ao fundo, parede azul-esverdeada e folhagem verde escura à direita
A ex-apresentadora da TV Globinho, Giovanna Tominaga (Reprodução/Instagram)
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A apresentadora Geovanna Tominaga usou seu blog pessoal para chamar atenção para a importância de identificar meninas com Altas Habilidades e Superdotação. Diagnosticada com a condição apenas em 2024, aos 44 anos, a ex-apresentadora da TV Globinho relatou ter passado boa parte da vida se sentindo “deslocada” por não compreender as próprias características.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Durante muito tempo, os estudos sobre superdotação foram construídos quase exclusivamente a partir do perfil masculino. Mas isso tem uma explicação: diferente dos meninos, que expressam suas frustrações de forma mais ativa, as meninas são mais observadoras e se adaptam melhor ao ambiente para se encaixar, para ser aceitas”, explicou.

Tominaga também fez um apelo às mães para que estejam atentas a possíveis sinais da condição nas filhas. “Você, que é mãe, olhe para sua filha com mais cuidado”, escreveu.

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