Evolução em andamento

Mais do que uma empresa de bebidas, a Ambev é agora uma plataforma de marcas inspiradoras e diversos negócios que conecta e gera crescimento compartilhado para todo o ecossistema. É o que demonstra o sucesso de iniciativas recentes da companhia, como o Bees, plataforma digital B2B que cria pontes entre a indústria e os clientes vendendo produtos da Ambev e de outros segmentos, e o Zé Delivery, app B2C desenvolvido dentro da organização e que rapidamente se tornou o maior delivery de bebidas do Brasil. São projetos surgidos a partir de um novo momento da empresa, resultado de uma ampla evolução cultural pela qual ela passou nos últimos anos.

Essa transformação na mentalidade se apoiou em três premissas: colaboração, escuta ativa e visão de longo prazo. Somadas, elas levam a Ambev de uma empresa que sabe tudo para uma organização que aprende tudo. A companhia tornou-se mais aberta e inovadora ao mesmo tempo que o grau de colaboração avançou: 98% das pessoas compartilharam uma meta com pares ou superiores. Já a escuta ativa levou o Net Promoter Score (NPS) com o ecossistema de bares e restaurantes a crescer 14% na comparação com o quarto trimestre de 2022.

Naturalmente, a nova postura provocou uma revolução também na política de contratação. Se antes o foco estava apenas em recém-formados de determinadas universidades, agora a companhia procura talentos capazes de aprender – e que podem estar em qualquer lugar ou momento de carreira, não só no começo.

Atuação em plataforma

A nova cultura acelerou a evolução para o modelo de plataforma, capaz de olhar para todo o ecossistema, de ponta a ponta, desde os fornecedores e donos de bares até o consumidor final, passando pelos colaboradores e parceiros. Todos os agentes que formam esse ecossistema têm, para a Ambev, o mesmo grau de importância. Esse processo de escutar mais o seu ecossistema mudou a forma de tocar o negócio e de conectar-se com clientes e consumidores, possibilitando um salto gigantesco na sua capacidade de inovar.

“Hoje somos uma empresa mais colaborativa, mais aberta e mais inovadora, e nunca estivemos tão sólidos e preparados para o futuro. Somos uma plataforma baseada na escuta ativa e na visão de longo prazo e queremos continuar encantando mais fãs das nossas marcas, inovando e ajudando muita gente a se desenvolver e a crescer junto com a gente”, diz Jean Jereissati, CEO da Ambev.

Esse modelo de plataforma, suportado por tecnologia e dados, também trouxe como resultado uma nova divisão de negócios criada para pensar em produtos além de cerveja, com um portfólio de bebidas que conta com drinques prontos, vinhos e refrigerantes. Afinal, por trás de cada bebida gelada entregue existe muita inovação. Com ela, a companhia entende os hábitos de consumo e traça um plano para atender o consumidor da melhor maneira. Essas mudanças estratégicas e profundas movem a empresa na direção de seguir transformando a cultura, a estrutura, os processos e as pessoas.