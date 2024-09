Evento reúne barcos para todos os bolsos

O São Paulo Boat Show é o grande evento do setor, referência na América Latina, que todos os anos apresenta novidades do mundo náutico. Alguns de tirar o fôlego pelo luxo e dar inveja aos simples mortais que mal conseguem ter um carro novo. Com mais de 120 marcas, a feira este ano veio pronta para desmitificar o mercado de luxo, com lançamentos de lanchas que começam em 100 mil reais. “O nosso evento hoje se preocupa em ter opções de barcos de entrada e de brinquedos náuticos, para mostrar que é um esporte acessível”, diz Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica e Boat Show Eventos.

Entre as opções dessa nova bandeira está o modelo da Ross Marine, a C190 Versátile, com preços a partir de 100 mil reais, que variam conforme motores e itens de série. Ela é compacta, ideal para pesca, esportes aquáticos e passeios, oferecendo comando central e circulação 360º.

Tem ainda muitos brinquedos inovadores como o Jet Surf, que é um modelo dois em um. O guidão é desmontável e ajustável e pode se transformar em uma prancha de surfe elétrica ou em um jet com pilotagem em pé. O valor da embarcação é a partir de R$ 155 mil.

Outra opção para quem quer começar na vida náutica são as cotas de barcos que começam em 25 mil reais. O cliente compra uma parte de uma embarcação a ser compartilhada com outras pessoas. Trata-se também de um jeito de dividir custos de manutenção. No São Paulo Boat Show, um das empresas com essa modalidade de compra é a Flip Boat Club.

Atração imperdível é a lancha “Pole Position”, que foi do piloto brasileiro Ayrton Senna, que usava a embarcação para a prática de esportes como esqui aquático e paraglider. Fabricada pelo estaleiro Cobra, a lancha tem potencia de 225 cavalos. O evento acontece vai até está terça-feira, 24, no São Paulo Expo, em São Paulo.