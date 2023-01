Estudo mostra que relação de empatia entre humanos e cães começa cedo

Dizem que os cães são os melhores amigos do homem, e nós nos acostumamos a ser gentis com nossos animais de estimação desde a mais tenra idade. Um estudo feito nos Estados Unidos indica que os humanos tendem a se solidarizar com animais desde a infância. A pesquisa avaliou a interação entre crianças de menos de quatro anos e cães e percebeu que os pequenos não apenas compreendiam as demandas caninas como estavam dispostos a ajudar os bichos, mesmo que eles lhes fossem desconhecidos.

No estudo, publicado no periódico Human-Animal Interactions, os cientistas perceberam que as crianças eram até duas vezes mais propensas a ajudar os cães a ter acesso a petiscos e brinquedos quando eles tentavam algum tipo de interação e demonstravam interesse. Nessas circunstâncias, quando os animais choramingavam ou sinalizavam que queriam determinados objetos, as crianças os ajudavam a acessá-los em metade dos casos. Esse número reduziu para um quarto quando os animais mantinham-se mais distantes. Crianças que já tinham pets em casa também mostraram maior altruísmo com os animais da pesquisa.

Para Rachna Reddy, autora do estudo e antropóloga evolutiva da Duke University e de Harvard, é interessante notar como esse comportamento começa cedo. “Desde o início de nosso desenvolvimento temos tendência a nos comportar de forma pró-social com outras pessoas para tentar entender o que se passa em suas mentes”, afirma ao jornal inglês The Guardian. O estudo mostra que esse comportamento também é direcionado para animais.

O trabalho contou com a participação de 97 crianças com idades entre um ano e meio e três anos e nove meses que interagiram com três cães dóceis em um ambiente controlado. Nos experimentos, brinquedos e petiscos foram colocados ao alcance das crianças e longe dos cachorros enquanto se observava as formas de contato entre os dois grupos.

A atitude amigável para com outras espécies, mesmo em crianças muito pequenas, pode ter contribuído para a domesticação de diversos animais. Atos de gentileza, como deixar comida, pode ter nos aproximado de cães, vacas, porcos, ovelhas, cavalos e gatos. A história evolutiva dos cães, por exemplo, é muito próxima dos humanos, com estudos sugerindo que a espécie se diferenciou dos lobos há cerca de 23 mil anos.

Embora já se soubesse que crianças se esforçam para ajudar humanos, mesmo que desconhecidos, não estava claro que essa afeição poderia ser estendida a outras espécies. O estudo mostrou, então, que os pequenos também podem interagir de forma solidária com cachorros desconhecidos. Ainda não é evidente, no entanto, que esse tipo de relação pode ser direcionada a outros animais, já que cachorros tendem a estabelecer uma comunicação mais clara, com contato visual direto e sinais que podem evidenciar suas vontades, ao contrário de outros bichos.

