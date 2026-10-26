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Entenda o que significa o termo ‘Maxxing’, considerado a palavra do ano

Site Dictionary.com considerou “Maxxing” especial em 2026 por seu uso como substantivo e sufixo, além das incontáveis pesquisas na internet

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 18h13
Logotipo Dictionary.com acima do texto Word of the YEAR em letras maiúsculas pretas. A palavra maxxing em minúsculas pretas com contorno branco está abaixo, e o número 2026 em amarelo está sobreposto à letra R de YEAR e à letra m de maxxing
 (Dictionary.com/Reprodução)
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Entenda o que significa o termo ‘Maxxing’, considerado a palavra do ano Priorize VEJA no Google

No ambiente digital, especialmente dos falantes de inglês, uma nova palavra tomou conta do diálogo e também de outras palavras, o “Maxxing”. Atuando como palavra único e como sufixo, o termo do internetês ganhou força nos últimos anos e foi escolhido pelo site Dictionary.com — que anualmente revela sua “palavra do ano” — como o maior representante de 2026. 

“Maxxing” se refere a praticar ou buscar uma atividade ao seu limite, de todas as formas, com o intuito de otimizar e aperfeiçoar algum aspecto da vida. A palavra pode ser usada sozinha, como substantivo, mas ela se sai muito melhor em outro cargo: no de sufixo. Ao conectar uma palavra aleatória com o “Maxxing”, logo os usuários podem criar novos termos para contextos diferentes, como looksmaxxing, sleepmaxing, studymaxxing, entre outros. 

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A palavra vem do verbo em inglês “to maximize”, e também das palavras “max” e “maximum”.  Versões parecidas já eram usadas em outros termos em inglês, como “maxing out credit cards”, ou “maxing out at 120 mph”, e registros do jornal britânico The Guardian mostram que o termo já existia desde 1990, quando jogadores de Dungeons and Dragons o utilizavam, e conteúdos antigos do YouTube (por volta de 2010) também mostram o sufixo em palavras como “vibemaxxing”. A partir disso, o “max” se tornou parte de outros ambientes culturais, como os dos jogos, que frequentemente usava max para, por exemplo, otimizar as habilidades de um personagem. 

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Foi o fenômeno recente “looksmaxxing” que colocou o sufixo “Maxxing” neste pedestal. O termo surgiu em redes sociais como o Reddit e logo se espalhou pela internet, em especial entre homens jovens que procuravam melhorar a aparência até o máximo. O looksmaxxing se tornou um conceito à parte, responsável por diversas conversas, ensaios e discussões na mídia sobre o impacto que ele causava nos jovens. Apesar disso, o maxxing sobreviveu. 

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Para o Dictionary.com, registrar um termo como “palavra do ano” demanda, sempre, muita pesquisa. Segundo o grupo, as buscas pelo termo maxxing subiram em 2026, especialmente após a decolagem do termo looksmaxxing logo no início do ano. A partir dele, as outras palavras criadas com o sufixo também tiveram seus momentos de glória. 

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