Entenda o que significa o termo ‘Maxxing’, considerado a palavra do ano

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O termo “Maxxing” foi eleito a palavra do ano de 2026 pelo Dictionary.com. Originado do internetês, ele se refere à prática de otimizar e aperfeiçoar qualquer aspecto da vida ao limite, funcionando como palavra única ou sufixo. Entenda a ascensão desse fenômeno, impulsionado por “looksmaxxing”.

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No ambiente digital, especialmente dos falantes de inglês, uma nova palavra tomou conta do diálogo e também de outras palavras, o “Maxxing”. Atuando como palavra único e como sufixo, o termo do internetês ganhou força nos últimos anos e foi escolhido pelo site Dictionary.com — que anualmente revela sua “palavra do ano” — como o maior representante de 2026.

“Maxxing” se refere a praticar ou buscar uma atividade ao seu limite, de todas as formas, com o intuito de otimizar e aperfeiçoar algum aspecto da vida. A palavra pode ser usada sozinha, como substantivo, mas ela se sai muito melhor em outro cargo: no de sufixo. Ao conectar uma palavra aleatória com o “Maxxing”, logo os usuários podem criar novos termos para contextos diferentes, como looksmaxxing, sleepmaxing, studymaxxing, entre outros.

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A palavra vem do verbo em inglês “to maximize”, e também das palavras “max” e “maximum”. Versões parecidas já eram usadas em outros termos em inglês, como “maxing out credit cards”, ou “maxing out at 120 mph”, e registros do jornal britânico The Guardian mostram que o termo já existia desde 1990, quando jogadores de Dungeons and Dragons o utilizavam, e conteúdos antigos do YouTube (por volta de 2010) também mostram o sufixo em palavras como “vibemaxxing”. A partir disso, o “max” se tornou parte de outros ambientes culturais, como os dos jogos, que frequentemente usava max para, por exemplo, otimizar as habilidades de um personagem.

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Foi o fenômeno recente “looksmaxxing” que colocou o sufixo “Maxxing” neste pedestal. O termo surgiu em redes sociais como o Reddit e logo se espalhou pela internet, em especial entre homens jovens que procuravam melhorar a aparência até o máximo. O looksmaxxing se tornou um conceito à parte, responsável por diversas conversas, ensaios e discussões na mídia sobre o impacto que ele causava nos jovens. Apesar disso, o maxxing sobreviveu.

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Para o Dictionary.com, registrar um termo como “palavra do ano” demanda, sempre, muita pesquisa. Segundo o grupo, as buscas pelo termo maxxing subiram em 2026, especialmente após a decolagem do termo looksmaxxing logo no início do ano. A partir dele, as outras palavras criadas com o sufixo também tiveram seus momentos de glória.