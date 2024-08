Em 231 anos, Museu do Louvre fará sua primeira exposição de moda

O Louvre, museu de arte mais importante do mundo e monumento histórico em Paris, fará uma exposição de moda pela primeira vez em 231 anos de história.

Em janeiro de 2025, a instituição que abriga obras famosas como a Monalisa, do gênio Leonardo da Vinci (1452-1519) e Venus de Milo, do escultor helenístico grego Alexandre de Antioquia, será palco de uma mostra inédita com criações de alta-costura do estilista alemão Karl Lagerfeld (1933-2019), no período em que esteve à frente da Chanel.

A exibição também trará algumas vestimentas de outros designers da França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, a serem definidos, já que o museu não possui um acervo próprio de moda.

O que se sabe?

A mostra ocupará 900 metros quadrados das galerias de artes decorativas do Museu, com 65 peças de vestuário e 30 acessórios, exibidas em meio às obras do Louvre, já que a intenção é justamente aproximar a moda e a arte, por meio das transformações da moda desde a década de 1960 até os dias de hoje.

“Atualmente, penso que a moda é ainda mais interessante quando é aparece conectada com outras áreas”, disse Oliver Gabet, diretor do departamento de artes decorativas do Museu do Louvre ao WWD.

Ainda sem nome oficial, a exposição ficará em cartaz até 21 de julho de 2025.

Mais visitado do mundo

A saber, o Museu do Louvre é o mais visitado do mundo. Segundo o relatório anual “TEA/AECOM Theme Index and Museum Index 2023”, que apresenta essa lista dos museus mais frequentados, a instituição francesa recebeu 8,86 milhões de pessoas em 2023 – um aumento de cerca de 14,7% em relação a 2022.