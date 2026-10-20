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Duas versões elétricas da tradicional perua Kombi disputam o mercado americano

Uma é oficial, lançada no ano passado pela própria Volkswagen, e a outra é uma reforma de veículos antigos, feito por uma empresa independente

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 12h41
Kombi amarela e branca, modelo antigo, estacionada em um campo de grama alta sob um céu claro ao entardecer
Kindred Electric VW Bus: reconstrução artesanal - (Kindred/Divulgação)
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A lendária perua Volkswagen Kombi — conhecida nos Estados Unidos como Microbus — ganhou duas reinterpretações elétricas com propostas completamente diferentes. De um lado está a versão oficial da montadora alemã, a VW ID. Buzz, lançada no ano passado. No extremo oposto está a Kindred Electric VW Bus, uma reconstrução artesanal feita pela empresa independente Kindred Motorworks sobre as carcaças das clássicas vans dos anos 1960.

Apesar do apelo nostálgico, a VW ID. Buzz tem enfrentado um ritmo de vendas tímido no mercado americano, em grande parte devido ao custo de cerca de 65 mil dólares frente à concorrência e a uma autonomia de rodagem apenas mediana para o seu porte. Por outro lado, o modelo entrega o que há de mais moderno em mobilidade familiar: uma cabine ampla com três fileiras de bancos para até sete ocupantes, aceleração ágil e silenciosa, teto solar panorâmico com escurecimento inteligente ao toque de um botão e um prático console central removível.

Anunciado em 2017, o modelo ID. Buzz, herdeiro da perua Kombi, foi apresentado na Alemanha -
Anunciado em 2017, o modelo ID. Buzz, herdeiro da perua Kombi, foi apresentado na Alemanha – (Martin Meiners/Volkswagen/Divulgação)

Na outra ponta, a Kindred Electric transforma os veículos originais na cobiçada versão de luxo com 23 janelas, preservando o emblemático para-brisa bipartido que se abre para fora e o teto de lona retrátil. A grande virtude do projeto é eliminar todas as limitações do passado: o motor antigo e barulhento, que penava para acompanhar o trânsito e chegar às rodovias, dá lugar a um propulsor elétrico potente e silencioso que permite rodar com facilidade nas estradas.

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Para garantir total segurança, o veículo recebeu freios a disco modernos nas quatro rodas e suspensão atualizada, acabando com a instabilidade e o esforço de frenagem do modelo clássico. Seu interior foi transformado em uma verdadeira sala de estar de luxo sobre rodas, com estofamento em couro fino, banco do passageiro que gira 180 graus e uma mesa de bambu removível.

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Enquanto a ID. Buzz atrai quem busca uma minivan elétrica tecnológica, espaçosa e pronta para a rotina familiar do dia a dia, a Kindred Electric — com seu preço exclusivo a partir de 249 mil dólares — é uma joia de colecionador voltada a quem deseja reviver o charme retrô sem abrir mão do conforto da engenharia atual.

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