Dicionário Oxford elege como palavra do ano ‘goblin mode’

Em português, a expressão inglesa goblin mode pode ser traduzida livremente como “modo duende”. O Goblin não é uma figura folclórica qualquer, mas um tipo de duende diminuto, mal encarado e de modos bem nocivos – algumas traduções oferecem como alternativa trasgo, uma versão desse personagem oriunda do folclore português. Essa locução vista pela primeira vez no Twitter, em 2009, foi escolhida em votação online a palavra do ano do Dicionário Oxford.

Nas páginas do tradicional léxico inglês, “goblin mode” é definido como “um tipo de comportamento que é assumidamente auto-indulgente, preguiçoso, desleixado ou ganancioso, geralmente de uma forma que rejeita as normas ou expectativas sociais”. Pela primeira vez, a vencedora deste ano foi escolhida por votação pública, entre três finalistas selecionados pelos lexicógrafos de Oxford: goblin mode, metaverse (metaverso) e a hashtag IStandWith (EuApoio).

Apesar de ser relativamente desconhecido offline, o modo goblin foi o grande favorito, ganhando 93% dos mais de 340.000 votos expressos. Segundo o Dicionário Oxford, a palavra do ano destina-se a refletir “o ethos, o humor ou as preocupações dos últimos doze meses”. “Dado o ano que acabamos de experimentar, o ‘modo goblin’ ressoa com todos nós que estamos nos sentindo um pouco sobrecarregados neste momento”, disse o presidente da Oxford Languages, Casper Grathwohl.

Na semana passada, o Merriam-Webster havia anunciado que sua palavra do ano é gaslighting (manipulação) – manipulação psicológica destinada a fazer uma pessoa questionar a validade de seus próprios pensamentos.