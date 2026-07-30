Dia dos Pais: por que o Brasil comemora a data em agosto

O Brasil comemora o Dia dos Pais no segundo domingo de agosto em razão de uma estratégia de marketing criada em 1953 pelo publicitário Sylvio Bhering, então diretor do jornal e da rádio O Globo. Diferentemente da motivação afetiva que deu origem à data em outros países, o objetivo da iniciativa brasileira era comercial: aquecer o varejo no início do segundo semestre e preencher o vazio de datas festivas entre o Dia dos Namorados, em junho, e o Dia das Crianças, em outubro.

A escolha do mês de agosto não foi aleatória. A primeira celebração oficial aconteceu em 16 de agosto de 1953 — data que coincidia com o dia de São Joaquim, considerado, na tradição católica, pai de Maria e avô de Jesus. A vinculação ao calendário cristão foi uma estratégia deliberada para conquistar a adesão de uma população majoritariamente católica.

Para dar visibilidade à novidade, Bhering promoveu concursos que buscavam identificar o pai com mais filhos, o mais jovem e o mais velho do país. Foram premiados um homem com 31 filhos, um rapaz de 16 anos e um idoso de 98 — resultado que gerou ampla repercussão na imprensa e atraiu o engajamento de entidades comerciais.

Com o sucesso da iniciativa, a data passou por um ajuste: nos anos seguintes, deixou de ser fixa em 16 de agosto e migrou para o segundo domingo do mês, seguindo a mesma lógica já aplicada ao Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio. A mudança para o domingo facilitou os tradicionais almoços em família e ampliou ainda mais o impulso ao comércio.

Continua após a publicidade

Essa decisão mercadológica de 1953 tornou o Brasil uma exceção no cenário mundial. Enquanto o país celebra em agosto, mais de 70 nações — entre elas Estados Unidos, Argentina e Reino Unido — adotam o terceiro domingo de junho, inspiradas pela americana Sonora Smart Dodd. Em 1910, ela criou a data para homenagear o pai, um veterano da Guerra Civil que criou os seis filhos sozinho após a morte da esposa. Já países de forte tradição católica, como Portugal, Itália e Espanha, fazem a homenagem em 19 de março, Dia de São José.

Sete décadas depois, a estratégia publicitária criada para aquecer as vendas de agosto se consolidou: o Dia dos Pais se tornou a quarta data mais importante para o varejo brasileiro, com o comércio eletrônico nacional movimentando cerca de 9,1 bilhões de reais.