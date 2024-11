Deu branco! Os melhores looks do Grammy Latino 2024

Anitta pode não ter levado nenhum troféu de música na cerimônia do Grammy Latino 2024, na noite desta quinta-feira, 14, mas trouxe um dos melhores looks do tapete vermelho: um modelo branco, de renda e estruturado por um corpete da marca Pat Bo.

O branco, aliás, reinou entre os convidados da premiação em Miami, nos Estados Unidos. Outro vestido elogiado foi da cantora Giulia Be, que escolheu um longo minimalista da Graceling, com uma enorme fenda lateral e joias da Tiffany & Co.

Com dois modelitos diferentes, Luísa Sonza também entrou na tendência do branco, mas para o red carpet, escolheu ir na contramão. Para apresentar um prêmio, a cantora surgiu no palco do Grammy Latino com um modelo off white da marca inglesa Dreaming Eli, que assim como o vestido de Anitta, também era estruturado por um corpete.

Mas para o red carpet, ela optou por um vestido todo preto e plissado, com enormes mangas morcego da Vetements – uma das grifes favoritas de Madonna, que tem como diretor criativo o estilista Guram Gvasalia, responsável por boa parte do figurino da pop star americana em sua última turnê “Celebration”.

Veja os looks:

