Grammy Latino 2025: veja os brasileiros vencedores e os principais prêmios

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A 25ª cerimônia de premiação do Grammy Latino ocorreu na noite desta quinta-feira, 14, em Miami, nos Estados Unidos. O prêmio conta com diversas categorias onde concorrem apenas brasileiros. Já nas categorias gerais, apenas Anitta e Xande de Pilares concorreram. A brasileira disputou Gravação do Ano, com a música Mil Veces. Já Xande disputou Álbum do Ano com Xande Canta Caetano. Nenhum deles ganhou nessas categorias.

O cantor Lulu Santos foi homenageado na cerimônia com o prêmio que reconhece o conjunto da obra e celebra as contribuições para a música latina. “Foi um prazer imenso compartilhar momentos tão especiais e conhecer um pouco mais a história de outros artistas mais talentosos da música latina”, escreveu Lulu nas redes sociais. Além dele, no passado, já foram homenageados Rita Lee, Erasmo Carlos, Milton Nascimento e Simone.

Confira os brasileiros vencedores do Grammy Latino de 2024:

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Joga Pra Lua – Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã (VENCEDOR)

Da Braba – Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta – Mc Cabelinho

Fé nas Maluca – Mc Carol, Iza

La Noche – Yago Oproprio Featuring Patricio Sid Melhor Álbum de Samba/Pagode Alcione 50 Anos (Ao vivo) – Alcione

Xande canta Caetano – Xande de Pilares (VENCEDOR)

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao vivo) – Thiaguinho

Subúrbio (Ao vivo) – Tiee Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa Erasmo Esteves – Erasmo Carlos (VENCEDOR)

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua Ana – Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) – Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo – Lagum Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira D Ao Vivo Maceió – Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.Pê (VENCEDOR)

Portas (Ao Vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos – Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa) Ele É Jesus (Ao vivo) – Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao vivo) – Thalles Roberto (VENCEDOR)

In Concert (Ao vivo) – Rosa de Saron

Vida (Ao vivo) – Eli Soares

Temporal – Vocal Livre Melhor Álbum Instrumental Impronta – Omar Acosta

Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble – Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

Capriccio Latino – Alexis Cárdenas

Encontro Das Águas – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Tembla – Hamilton De Holanda & C4 Trío (VENCEDOR) Melhor Canção em Língua Portuguesa Alinhamento Milenar – Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ata-me – Junio Barreto

Chico – Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda, Jenni Mosello & Luísa Sonza

Esperança – Criolo, Dino D’Santiago, Amaro Freitas & Nave

Ouro Marrom – Jota.Pê (VENCEDOR) Melhor Álbum de Música Sertaneja Boiadeira Internacional (Ao vivo) – Ana Castela (VENCEDOR)

Paraíso Particular (Ao vivo) – Gusttavo Lima

Cintilante (Ao vivo) – Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao vivo) – Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao vivo) – Luan Santana Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa Afrodhit – Iza

Super – Jão

Amaríssima – Melly

Os Garotin de São Gonçalo – Os Garotin (VENCEDOR)

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza Melhor Álbum de Engenharia de Gravação Analu – Analu Sampaio

Era Uma Vez – Mobi Colombo

Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Quem É Ela? – Mariana Nolasco

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.Pê (VENCEDOR) Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz Collab – Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo) – Sammy Figueroa, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

My Heart Speaks – Ivan Lins

Pra Você – Ilza, Hermeto Pascoal & Grupo (VENCEDOR)

El Arte Del Bolero, Vol. 2 – Miguel Zenón & Luis Perdomo

Confira os principais vencedores do Grammy Latino de 2024:

Gravação do ano

Mil Veces – Anitta

Monaco – Bad Bunny

Una Vida Pasada – Camilo & Carín León

Catalina – Cimafunk & Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con Dinero y Sin Dinero – Fonseca & Grupo Niche

Mi Ex Tenía Razón – Karol G

Mambo 23 – Juan Luis Guerra y 4.40 (VENCEDOR)

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual Que Un Ángel – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero – Ángela Aguilar

Cuatro – Camilo

Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40 (VENCEDOR)

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León

Las Letras Ya No Importan – Residente

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Música do Ano

A Fuego Lento – Daymé Arocena & Vicente García

A La Mitad – Maura Nava

Maura Nava Caracas En El 2000 – Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di

Derrumbe – Jorge Drexler (VENCEDOR)

(Entre Paréntesis) – Shakira e Grupo Frontera

Mi Ex Tenía Razón – Karol G

Según Quién – Maluma & Carín León

Te Lo Agradezco – Kany García & Carín León

313 – Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz

Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert (VENCEDOR)

Melhor Álbum Vocal de Pop

Tofu – Caloncho

.mp3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi (VENCEDOR)

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas (AOP) – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago

Melhor Álbum Vocal de Pop Tradicional

Obras Maestras – Diego El Cigala

García – Kany García (VENCEDOR)

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Melhor Canção de Pop

A La Mitad – Maura Nava

A Las 3 – Paty Cantú & León Leiden

Ahora – David Bisbal & Carlos Rivera

Amor – Danny Ocean

Dime Quién – Lagos

Feriado – Rawayana (VENCEDOR)

Igual Que Un Ángel – Kali Uchis & Peso Pluma

Melhor Performance de Música Eletrônica Latina

La Ceniza – Ale Acosta e Valeria Castro

Drum Machine – Alok

Pedju Kunumigwe – Alok e Guarani Nhandewa

Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix) – Bizarrap e Shakira (VENCEDOR)

BAMBOLE – Vikina e Deorro

Melhor Performance de Urbana/Fusion

Nadie Sabe – Bad Bunny

Corazon Vacío – Maria Becerra

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap e Young Miko

S91 – Karol G

Tranky Funky – Trueno (VENCEDOR)

Melhor Performance de Reggaeton

Perro Negro – Bad Bunny e Feid (VENCEDOR)

Un Preview – Bad Bunny

Triple S – J Balvin, com Jowell, Randy e De La Ghetto

Byak – Alvaro Diaz e Rauw Alejandro

Qlona – Karol G e Peso Pluma

Labios Mordidos – Kali Uchis e Karol G

Melhor Álbum de Música Urbana

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol María – Eladio Carrión

Sayonara – Álvaro Díaz

Ferxxocalipsis – Feid

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G (VENCEDOR)

El Último Baile – Trueno

Melhor Canção de Rap/Hip Hop

Aprender A Amar – Nathy Peluso (VENCEDOR)

Bendecido – Eladio Carrión)

Blam Blam – Vico C e Al2 El Aldeano)

La Sabia Escuela – Akapellah, Canserbero & Lil Supa)

Teléfono Nuevo – Bad Bunny & Luar La L

Thunder y Lightning – Bad Bunny & Eladio Carrión

Melhor Canção Urbana

Bonita – Daddy Yankee (VENCEDOR)

Columbia – Quevedo

El Cielo – Sky Rompiendo, Feid e Myke Towers

La Falda – Myke Towers

Luna – Feid e Atl Jacob

Qlona – Karol G e Peso Pluma

Compositor do Ano

Edgar Barrera (VENCEDOR)

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Produtor do Ano

Edgar Barrera (VENCEDOR)

Eduardo Cabra

Nico Cotton

Juan Luis Guerra, Janina Rosado

Julio Reyes Copello

Melhor Vídeo Musical – Versão Curta

Ale Ale – Marc Anthony

Baticano – Bad Bunny

Oliveira Dos Cen Anos – C. Tangana

Sálvanos – Leonel García

Glock – Mau y Ricky

313 – Residente, Penélope Cruz & Silvia Pérez Cruz (VENCEDOR)

Melhor Video Musical – Versão Longa

Beautiful Humans Vol 1. Documental – Alemor

Meu Karma – Jovem Mk

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Grasa (Album Long Form) – Nathy Peluso (VENCEDOR)

Nacimos Llorando – Rubio

Melhor Álbum de Pop/Rock

Cuando Ella Me Besó Probé a Dios – Bruses

Jet Love – Conociendo Rusia

Jay De La Cueva – Jay De La Cueva

Reflejos de Lo Eterno – Draco Rosa (VENCEDOR)

Adentro – Francisca Valenzuela

Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea