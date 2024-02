Decotes, recortes, acessórios: veja os looks do tapete vermelho do BAFTA

Neste domingo 18, a 77ª edição do BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) reuniu estrelas e astros para a premiação considerada o Oscar Britânico. E além da cerimônia em si, que consagrou “Oppenheimer” o grande vencedor da noite, chamou a atenção o desfile das estrelas no tapete vermelho.

Entre elas, destaque para Cate Blanchett, uma das mais chiques da noite, com um vestido vinho da Louis Vuitton, de decote nas costas e um acessório tipo body chain, que conferiu estilo e personalidade à produção. Dua Lipa foi outra que brilhou com um modelito plissado vermelho de Valentino – a capa transparente foi um capítulo a parte.

Uma das estrelas mais aguardadas no red carpet do no Royal Festival Hall, no Southbank Centre de Londres, porém, foi Margot Robbie (sempre ela), que mesmo não homenageando um look vintage da Barbie, remeteu à famosa boneca com um poderoso vestido personalizado da Armani Privè, de seda rosa e veludo preto, com decote em coração e bordado com lantejoulas pretas, combinando com as luvas de ópera.

Exclusivos, modernos, nada básicos

O decote, aliás, foi um dos pontos altos do vestido estruturado de Florence Pugh, com corset prata e saia reta preta, assim como no modelo preto de Lily Collins, arrematado por flores bordadas e mangas bufantes brancas.

Continua após a publicidade

E falando em branco, um dos looks mais bonitos foi o all white da Loewe escolhido por Taylor Russel, com plumas e recortes produzindo um visual, ao mesmo tempo fashion e cheio de glamour. Emily Blunt também apostou em recortes estratégicos e muito brilho em seu modelito Elie Saab.

O clássico pretinho básico ficou no Dior de Carey Mulligan, o look mais moderno era o Gucci de Daisy Edgar-Jones e o mais exclusivo, o Louis Vuitton de chiffon salmão transparente de Emma Stone, que demorou mais de 450 horas para ser feito.

Confira os looks do BAFTA 2024