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Comportamento

Conheça os vencedores do CFDA Awards, o ‘Oscar da moda’, com brasileira na lista

Designer de joias Ana Khouri venceu na categoria de acessórios; Rachel Scott, Ralph Lauren e Colleen Allen também foram premiados na cerimônia em Nova York

Por Gabriela Caputo 3 nov 2026, 16h10
Mulher de cabelos castanhos e sorriso discreto, vestindo blazer preto com broche, segura um troféu prateado em formato de estatueta feminina. Ela está em frente a um painel branco com a inscrição FASHION AWARDS em letras pretas e vermelhas
A brasileira Ana Khouri, premiada como designer de acessório do ano no CFDA Fashion Awards. (Taylor Hill/WireImage/Getty Images)
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A designer de joias brasileira Ana Khouri foi um dos destaques do CFDA Fashion Awards 2026, realizado na noite de segunda-feira, 2, no Museu de História Natural de Nova York. Considerado o “Oscar da moda” por ser o prêmio de maior prestígio e relevância da indústria nos Estados Unidos, é entregue anualmente pelo Council of Fashion Designers of America (Conselho de Designers de Moda da América, em português), com corpo votante composto por profissionais do setor – editores e jornalistas de moda, executivos do varejo, stylists, influenciadores e outros especialistas.

Radicada em Nova York, Ana Khouri é paulistana e conquistou o prêmio de designer de acessórios do ano após ser indicada por quatro anos consecutivos. Ela venceu com sua marca homônima, superando nomes como as irmãs Mary-Kate e Ashley Olsen, da The Row, e Raul Lopez, da Luar.

O evento também premiou a estilista de origem jamaicana Rachel Scott, da Diotima, como designer de moda feminina do ano, e o americano Ralph Lauren como designer de moda masculina do ano. Colleen Allen, também americana, foi eleita a designer emergente do ano.

Entre as homenagens especiais, Anthony Vaccarello, da Saint Laurent, recebeu o prêmio de designer internacional do ano; Tory Burch foi reconhecida por seu trabalho de impacto social; e Peter Marino ganhou o título de Ícone da Moda. A cerimônia, que também exaltou os fotógrafos Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin pelo conjunto da obra, foi apresentada por Keke Palmer com participações de Lupita Nyong’o, Matt Damon, Naomi Osaka e Demi Moore.

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Confira a lista de vencedores do CFDA Fashion Award 2026

  • Moda feminina: Rachel Scott, da Diotima
  • Moda masculina: Ralph Lauren
  • Acessórios: Ana Khouri
  • Designer emergente: Colleen Allen
  • Designer internacional: Anthony Vaccarello
  • Ícone da moda: Peter Marino
  • Prêmio de impacto positivo: Tory Burch
  • Prêmio de inovação: Gap Inc.
  • Prêmio de mídia: Eva Chen
  • Prêmio de conjunto da obra: Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin
  • Prêmio de fundadora: Linda Fargo
  • Tributo do conselho de administração: Susan Cianciolo
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Moda
premiação
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