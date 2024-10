Conheça a importadora que quer ter os vinhos mais vendidos dos restaurantes brasileiros

No aquecido mercado de vinhos do Brasil, há uma variedade de importadoras com perfis distintos. Algumas são focadas em portfólios mais amplos, que contemplam as principais regiões produtoras do mundo. Outras são dedicadas a países ou regiões específicas. Há aquelas dedicadas a rótulos de alta gama, ou outras focadas em opções mais acessíveis. O empresário Fernando Moreira optou por um caminho diferente. Abriu a Santo Vino com o objetivo de focar principalmente nos restaurantes. E ter os rótulos mais vendidos das cartas desses estabelecimentos.

A ideia surgiu depois de uma passagem de quase duas décadas pela Mistral, uma das principais empresas do país. “Seria quase impossível para mim competir com aquele portfólio, então vi a oportunidade de olhar exclusivamente para o setor de restaurantes“, diz Moreira. Adotou uma estratégia curiosa: criar rótulos próprios em parceria com vinícolas conhecidas do público brasileiro. E, assim, montar cartas mais enxutas, mas certeiras.

Com os chilenos da Morandé, por exemplo, criou a linha Flor de los Andes, opções mais acessíveis de uvas da região, como chardonnay e cabernet sauvignon, ou o Noventa y Cuatro Histórico Gran Reserva Carménère, em que conta a história de desenvolvimento da uva francesa em solo chileno. Com os argentinos da Bodegas Bianchi criou a linha El Numerado. Como o nome diz, são garrafas de malbec, chardonnay e cabernet franc numeradas. Com o enólogo português Pedro Ribeiro criou o blend alentejano Alma Minha, com Aragonez, Touriga Nacional e Alicante Bouschet.

A estratégia, segundo Moreira, está dando resultado. No primeiro ano de operação, em 2022, importou 100 mil garrafas. Agora, em 2024, afirma que vai fechar o ano com 280 mil. Hoje, seu portfólio conta com 45 rótulos de Chile, Argentina, Portugal, Espanha e Itália. “Quero chegar a 60, com opções da França. Mas não mais. Meu foco é a eficiência”, conta ele. Moreira atende 150 restaurantes, a maioria em São Paulo, mas quer expandir para outras regiões.

A Santo Vino não é sua primeira incursão solo no mercado de vinhos. Lançou um e-commerce próprio em 2013, a DiVinho, que tem mais de 800 rótulos de diversas importadoras. E tem uma loja em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Lá, oferece os rótulos da Santo Vino para o consumidor final, mas reforça que seu objetivo principal é assessorar restaurantes e sommeliers na elaboração de cartas certeiras.