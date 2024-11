Como Luciana Gimenez usou a moda para mandar o etarismo às favas

Não é segredo que Luciana Gimenez não gosta de falar sobre a idade. Não que ela esconda – neste domingo, 3, completou 55 anos. Também já declarou que a cobrança e a pressão estética em relação à aparência para mulheres mais maduras continuam sendo bem difíceis. Reflexos de um etarismo estrutural.

Mas ao invés de falar sobre o assunto, a apresentadora preferiu fazer diferente: mandou às favas quem a julga pela idade com uma aparição bombástica em sua festa de aniversario, apostando na moda como uma poderosa ferramenta de expressão, a qual ela sabe usar, e muito bem.

Com o tema “De repente 30” – filme de 2044, estrelado por Jennifer Garner, em que uma adolescente tem um desejo realizado, de virar adulta – Luciana apostou no estilo, surgindo com um minivestido preto decotado, rendado e com transparências da marca francesa Saint Laurent, além de um enorme bolo inspirado na cobiçada bolsa Birkin, da Hermès.

Ali, Luciana não só mostrou que o etarismo é algo completamente fora de moda, como uma mulher de 55 ou mais, pode ser linda, sexy e cobiçada, tal como uma de 30, outra de 25, e assim vai.

Veja o look de Luciana Gimenez: