Como a Olimpíada de Paris marcou presença (e brilhou) no Festival de Cinema de Veneza

Quando Alessa Orro atravessou o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, nesta terça-feira 3, um detalhe em seu look roubou toda a atenção: combinado a um vestido azul assinado pela Emporio Armani, a atleta italiana ostentava a Medalha de Ouro Olímpica, conquistada com a equipe de vôlei da Itália, nos Jogos Olímpicos de Paris.

No festival de cinema, Alessa participou da cerimônia de entrega dos prêmios Diva e Donna, em que recebeu o Prêmio de Melhor Esportista.

Vale lembrar que a Emporio Armani foi patrocinadora da seleção italiana durante as Olimpíadas de 2024, vestindo atletas masculinos e femininos em ocasiões oficiais. Por isso, foi a escolha da jogadora de vôlei, que optou por um modelo de alças finas, estilo slip dress, que evidenciava os ombros esculpidos por horas de treino e uma tatuagem com os cinco anéis olímpicos.

Alessa Orro completou sua produção com um par de sandálias prateadas de salto alto e joias da Damiani, que embora brilhantes, não conseguiram ofuscar a medalha olímpica da levantadora italiana. Ponto para ela.

Confira o look, a medalha e a tatuagem de Alessa Orro: