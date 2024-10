Com casaco longo e poá, Kate Middleton faz sua primeira aparição de retorno aos compromissos reais

Na tarde desta quinta-feira, 10, Kate Middleton fez sua primeira aparição de retorno aos compromissos reais, em Southport. Vestida com um casaco longo e blusa de bolinhas marrom, a Princesa de Gales surgiu elegante e sorridente ao lado do marido, Príncipe William, que usava um terno casual com malha merino e gravata na mesma paleta de vermelho escuro.

O casal passou a tarde com membros dos serviços de emergência que responderam ao ataque fatal com faca em uma oficina de dança com tema de Taylor Swift no Southport Community Centre, em 29 de julho. Após o incidente, a Polícia Nacional e o Serviço de Bem-Estar organizaram uma arrecadação de fundos para ajudar aqueles que estavam envolvidos na resposta imediata, que foi apoiada pela The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales.

Rumores também deram conta que Kate e William se encontraram em particular com as famílias das três crianças que perderam suas vidas e com um professor de dança que estava presente no ocorrido. Uma aparição inesperada de Kate é uma prova de seu papel não oficial como “a Princesa das Crianças”, dado seu foco contínuo no bem-estar de crianças pequenas.

Boa notícia

Em 9 de setembro, seis meses após revelar seu diagnóstico de câncer, Kate compartilhou a boa notícia de que havia concluído a quimioterapia com um vídeo de família, gravado no interior de Norfolk. “Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma maneira de navegar em águas tempestuosas e numa estrada desconhecida”, disse ela, acrescentando. “A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você.”

Na ocasião, a princesa usou um vestido-camisa jeans H&M. Em algumas cenas, acompanhada por seus três filhos Charlotte, George e Louis e o Príncipe William, surgiu em um vestido desestruturado Veronica Beard para o retrato de uma mãe que se reconectava aos ritmos da vida familiar. “À medida que o verão chega ao fim, não posso dizer o alívio que é finalmente ter concluído meu tratamento de quimioterapia”, acrescentou ela, apontando que retornaria, lentamente, aos compromissos reais.