Colar de diamantes associado à queda e morte de Maria Antonieta será leiloado

Um colar de diamantes, que lembra um lenço de pescoço e está supostamente envolvido em um escândalo que levou à queda e à morte de Maria Antonieta (1755-1793), última rainha da França, será leiloado pela Sotheby’s em Genebra, na próxima quarta-feira, 13.

Segundo a casa de leilões, a peça de 300 quilates de diamantes está avaliada em cerca de 2 milhões de francos suíços (2,29 milhões de dólares ou 13 milhões de reais), podendo atingir um valor muito maior. Será vendida por um colecionador asiático no leilão de Joias Reais e Nobres, na The Luxury Sales.

“O Caso do Colar de Diamantes”

“É provável ou possível que alguns desses diamantes tenham vindo do famoso colar que levou à queda de Maria Antonieta”, afirmou Jessica Wyndham, chefe de vendas de joias Sotheby’s, à Reuters, referindo-se ao escândalo na década de 1780, quando uma mulher da nobreza francesa, Jeanne de la Motte, se passou pela rainha para comprar o colar, mas nunca pagou. O caso ficou conhecido como “O Caso do Colar de Diamantes”

Maria Antonieta, no entanto, foi julgada e absolvida, mas continuou com suas extravagâncias, o que ajudou a fomentar a Revolução Francesa e a condenação da rainha, que morreu decapitada em praça pública, em 1793.

Ainda de acordo com a casa de leilões, os diamantes originais foram criados em 1776 e vendidos separados no mercado negro, tornando o rastreamento quase impossível. Especialistas, dizem, porém, que a idade e qualidade das pedras sugerem uma combinação feita no colar que já esteve em poder do Marquês de Anglesey da Grã-Bretanha e de um membro da família real, que o usou na coroação da Rainha Elizabeth II, em 2 de junho de 1953.

“Acho que é uma das peças mais interessantes que já tivemos há muito tempo”, disse Jessica. “Não só pela procedência, mas também pelo design”, finalizou.