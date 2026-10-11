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Comportamento

Choque nas passarelas: a grife que abalou Paris e reavivou a moda de protesto

Com apetite pelo escândalo que começa em seu nome, a Matières Fecales apresentou um desfile capaz de trazer de volta um fenômeno ruidoso

Por Marcelo Marthe Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 out 2026, 08h00
Uma pessoa de pele escura e vestido dourado, com expressão séria, carrega outras duas pessoas vestindo ternos pretos, uma loira e outra careca, sobre os ombros. O fundo é escuro com detalhes arquitetônicos em pedra.
DENÚNCIA - A modelo negra em cena: carregando o peso de super-ricos (Aitor Rosas Sune/WWD/Getty Images)
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Palco de protestos célebres do passado e do presente em Paris, a Place de la République sediou no último dia 28 um evento teoricamente mais ameno: o desfile de uma grife em ascensão no mundo da moda. Na passarela improvisada, contudo, o que se testemunhou foi condizente com o espírito feroz de tantas manifestações que já ocorreram naquele espaço público. A marca Matières Fecales fez da apresentação, intitulada The Ninety-Nine Percent, um ruidoso manifesto político e social em plena programação da Semana de Moda na capital parisiense. Um time de 99 modelos — todos negros ou não brancos — se revezou em cena com criações que incluíam roupas feitas com notas de dólares, para denunciar os excessos do capitalismo, e modelitos de freiras com adereços de inspiração punk. Uma modelo surgiu embrulhada na bandeira da França, com a palavra Resist (resista) grafitada nela. No final apoteótico, uma mulher negra se exibiu carregando nos ombros bonecos hiper-realistas que representavam dois homens bilionários, idosos e brancos — um libelo contra a suposta opressão racial, econômica e de gênero dos 99% do mundo citados no título do desfile por 1% de super-ricos.

À esquerda, mulher de vestido cinza volumoso de tule, luvas brancas e óculos com notas de dólar, em evento com fotógrafos. À direita, homem negro de jaqueta e calça pretas texturizadas, sem camisa, com adorno de penas na cabeça, desfilando em passarela
MANIFESTOS - Sarah Paulson com peça da grife (à esq.) e modelo “punk”: quando a transgressão vira negócio (Taylor Hill/Getty Images; Estrop/Getty Images)

Assim, logo no primeiro dia da nova temporada de um dos principais eventos do calendário do estilo no planeta, a grife de origem canadense com sede na França fez mais barulho que qualquer concorrente ao resgatar um elemento que andava adormecido: a moda como motim. A provocação começa no nome da marca, que significa literalmente “matérias fecais” — uma forma de expor as contradições do mercado do luxo e seu estímulo ao “consumo irrefletido”. A própria dupla de estilistas em questão, o casal Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran, traz o escândalo em sua aparência. Carecas, com maquiagem andrógina e roupas de outro mundo, eles se parecem mais com alienígenas que seres humanos, digamos, convencionais. O objetivo desse visual-manifesto e de suas criações, já declarou Bhaskaran, é “encorajar o pensamento crítico nas pessoas”.

Na primeira fila do desfile estava a popstar Rihanna — o que atesta como o choque e a provocação podem ser o caminho para construir prestígio no mundo da moda. Além dela, celebridades como as atrizes Sarah Paulson e Zendaya (sempre ela) promoveram com entusiasmo as coleções da Matières Fecales ultimamente. Em suma, a grife se encontra naquele limiar eloquente em que um fenômeno de vanguarda passa a ser cortejado e absorvido — suprema ironia — pelo mesmo circuito estabelecido do luxo tão denunciado por seus estilistas.

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Modelo de pele escura desfila com casaco volumoso feito de notas de dólar, saia preta texturizada com franjas e sapatos brancos de salto com laço, em passarela escura com público ao fundo
RESISTÊNCIA – Modelito feito de dólares: ataque ao capitalismo (Mirella Malaguti/WWD/Getty Images)

Ao longo de sua história, a moda já viu esse filme outras vezes. Em meados dos anos 1970, ela foi sacudida pela inglesa Vivienne Westwood e seu marido, o empresário Malcolm McLaren. Ambos inventaram a estética punk, ao abrirem uma loja que abalou a honorável King’s Road, em Londres, com seus modelitos sadomasoquistas. O máximo de seu poder comportamental disruptivo veio na forma de uma banda de rock ostensivamente fabricada, os Sex Pistols, cujos integrantes chocavam ao subirem aos palcos com muito couro e correntes, roupas que mais pareciam trapos rasgados e até suásticas. Nos anos 1990 e 2000, a bandeira da transgressão foi encampada pelo estilista britânico Alexander McQueen (1969-2010), com seus desfiles históricos que exploravam a violência, as deformidades e a nudez como armas para perturbar e fazer questionamentos políticos.

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Duas pessoas com maquiagem dramática e cabeças raspadas posam sentadas. À esquerda, um homem com camisa branca, gravata preta, saia preta rasgada e botas plataforma pretas. À direita, uma pessoa com blazer rosa choque de gola alta e sapatos plataforma rosa com laços.
PECULIARES - O casal de estilistas: visual alienígena (@matieresfecales/Instagram)

Agora, a Matières Fecales reaviva essa trincheira sob o signo da era digital. Dalton e Bhaskaran começaram a chamar atenção em 2018, com um trabalho que bebia do legado de McQueen: no desfile de estreia, apresentaram botas que pareciam pés humanos deformados, com extensões de silicone que davam aspecto de ETs aos modelos. De lá para cá, o casal redobrou a aposta no escândalo. A diferença em relação ao passado é que hoje a tendência passa pela lógica das redes sociais: a provocação virou conteúdo e construção de marca. O choque nas passarelas é, no final das contas, uma bela estratégia para viralizar.

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Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016

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