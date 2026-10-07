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Comportamento

Capa de livro de 150 quilos criada por Dalí é roubada de museu

Com envolvimento de 14 artistas, a obra "Livre de l'Apocalypse" foi idealizada em 1958; o pintor surrealista desenhou e esculpiu a capa em bronze

Por Gabriela Caputo 7 out 2026, 16h36
Salvador Dalí, com seu bigode icônico, inclina-se sobre um livro grande e ornamentado, com uma cruz em relevo na capa. Ele veste um terno escuro e gravata, segurando uma bengala. Ao fundo, sacolas de tecido com a inscrição ARCA IVEST e quadros emoldurados estão expostos
Salvador Dalí diante do livro 'L'Apocalypse' no Salão Internacional do Livro de Arte em Paris, França, em 1967. (KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho/Getty Images)
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Capa de livro de 150 quilos criada por Dalí é roubada de museu Priorize VEJA no Google

A emblemática capa de livro criada pelo artista espanhol Salvador Dalí foi roubada de um pequeno museu privado localizado na cidade de Issoire, na França, no domingo, 4. Inspirada no evangelho de São João, a obra Livre de l’Apocalypse (Livro do Apocalipse, em português) foi idealizada entre 1958 e 1961 pelo editor de arte Joseph Forêt em colaboração com 14 artistas e escritores. Ela ficaria exposta no local até o final de outubro. 

Dalí foi o responsável por desenhar e esculpir a capa em bronze, decorada com pedras preciosas, conchas e talheres. Sozinha, ela pesa cerca de 150 quilos, enquanto a obra completa tem 210 quilos. As páginas do livro não estavam expostas no museu no momento do roubo, e portanto estão seguras. Outros nomes ligados ao projeto são Jean Cocteau, Bernard Buffet e Jean Giono. 

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A última aquisição da obra foi em 2003 pelo restaurador Christian Karoutzos, diretor do Centre d’Art Contemporain C. Karoutzos, de onde a obra foi roubada. Na ocasião, Karoutzos revelou à AFP que o livro havia sido avaliado em 2 milhões de francos franceses em sua concepção, o que o tornaria “o livro mais caro do mundo na época”. O valor equivale a cerca de 305 mil euros hoje (R$ 1,7 milhão na cotação atual).

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TAGS:
Arte
França
Museus
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