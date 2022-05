Buquês de sonhos: a hora é dos arranjos florais que são puro luxo

“O caráter transitório do belo aumenta ainda mais sua valorização”, disse o pai da psicanálise, Sigmund Freud (1856-1939). “Uma flor não nos parece menos esplendorosa se suas pétalas só estiverem viçosas durante uma noite.” Embora obviamente tecida com outra finalidade, a consideração do neurologista que revolucionou o conhecimento sobre a mente humana ajuda a justificar por que, nos últimos tempos, arranjos florais deixaram o status de presentes charmosos, encantadores e acessíveis para alcançar o patamar de regalos dados e recebidos por poucos privilegiados. A beleza fugaz das flores, afinal, as torna ainda mais objetos de desejo. Caríssimos, muitas vezes.

Do ateliê We Flores, em São Paulo, por exemplo, saem composições que podem custar até 10 000 reais. Está certo que junto com perfumadas e muitas vezes raras pétalas estão itens como garrafas de espumantes ou fabulosos vasos feitos em Murano, na Itália, lugar reconhecido mundialmente pela beleza das peças de vidro lá fabricadas. Ou, quem sabe, dentro de um arranjo esteja a chave do carro novo ou uma joia em comemoração ao aniversário de casamento. “O importante é oferecermos a exclusividade e a personalização”, diz André Pedrotti, criador da We Flores.

A tendência que ganha fôlego no Brasil pode ser vista em vários países e foi impulsionada na pandemia, quando as pessoas passaram a dar mais atenção à decoração de casa. De acordo com o Instituto Brasileiro de Floricultura, o setor cresceu, em média, 15% nos últimos dois anos. Para 2022, a estimativa de expansão é de 12%. No pedaço mais exclusivo do mercado, a demanda se deve ao anseio do consumidor mais endinheirado de ter também nos buquês o requinte que busca nas roupas, acessórios ou carros. A escolha das flores obedece ao mesmo padrão de seleção no qual quanto maior a raridade, melhor. Por isso, os arranjos incluem peças belíssimas e delicadas como as orquídeas Cymbidium rosa e verde, cujo processo de floração costuma durar quatro estações, combinadas de maneira a acompanhar as tendências de cores e formas vistas na moda e na arquitetura. A VINGT Creative Flowers, startup de arranjos florais de alto padrão, busca inspiração até no design automotivo de luxo na hora de montá-los.

A empresa investe em embalagens de caixas montadas em um processo meticuloso, como um origami, que leva três horas para ser concluído. A ideia é que o cliente possa reutilizá-las como objetos de decoração ou itens colecionáveis. “O valor do presente não está no óbvio”, diz Márcia Raposo, dona da empresa, que cobra um valor único de 1 250 reais por seus produtos. Há também serviços de assinatura por até 200 000 reais mensais para deixar os ambientes enfeitados e plenos de luxo. Nem tudo são flores, mas, quando são, é bonito de ver.

Publicado em VEJA de 18 de maio de 2022, edição nº 2789