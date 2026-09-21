Barbearia oferece corte em ambiente naturista em Florianópolis
Na capital catarinense, clientes podem fazer barba, cabelo e bigode, sem roupa; serviço parecido já existe em outras cidades
Quando se fala em naturismo, Florianópolis entra no roteiro de muitos turistas adeptos da prática pela fama da Praia da Galheta, que desde a década de 1980 é frequentada por nudistas. Agora, a cidade oferece mais um local específico: uma barbearia onde é possível cortar o cabelo sem roupa. A ideia é da influenciadora Daniella Motta, de 21 anos, que recentemente abriu o espaço, onde os profissionais trabalham nus e os clientes podem escolher se permanecem completamente vestidos, apenas de roupa íntima ou como vieram ao mundo. O atendimento é individual, com hora marcada. Ali, é possível fazer cabelo, barba, bigode e massagem. Os preços variam entre 2 mil e 4 mil reais. O espaço tem regras específicas para evitar constrangimentos e preservar a proposta do serviço. Não é permitido, por exemplo, pedir que o profissional avalie o corpo do cliente nem tirar fotos escondidas.
Apesar da excentricidade, o serviço não é inédito no país. Em março de 2021, o esteticista Rodney Araújo abriu, em Fortaleza, a primeira barbearia do gênero no Brasil, batizada de Barbearia Naturista do Brasil. Funcionários e clientes podiam ficar nus durante os atendimentos, que incluíam corte de cabelo, barba e outros cuidados corporais. A proposta nasceu de uma pergunta do empresário: se existem praias de nudismo, por que não ampliar as opções para quem adota o naturismo?
Há registros de outros estabelecimentos brasileiros com proposta semelhante. Em São Paulo, além de serviços itinerantes e a domicílio, o Studio Motta, na Vila Mariana, há um loja com endereço fixo voltada ao público masculino. A lógica é parecida com a de praias, clubes e resorts naturistas: a nudez não é necessariamente o objetivo principal do serviço, mas uma opção dentro de uma experiência em que o corpo sem roupa é considerado natural e algo estranho.
No Reino Unido, por exemplo, o Clover Spa & Hotel, um spa voltado ao público naturista, oferece massagens, tratamentos faciais, depilação e cuidados com as unhas, permitindo que o frequentador use ou não roupa durante a experiência. A barbearia de Florianópolis amplia a oferta de serviços em que a nudez é uma opção, em uma cidade que já tem uma longa relação com o naturismo. É a lógica do “cada um fica como quiser” — inclusive sem roupa — levada para o salão de beleza.